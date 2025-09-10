Zenginlik zirvesinde Elon Musk'a rakip çıktı

Oracle'ın beklentilerin üzerinde gelen çeyrek sonuçları ve şirketin gelecekteki büyüme potansiyeline dair güçlü öngörüler, şirketin kurucusu ve CEO'su Larry Ellison'un servetinde adeta sıçrama yarattı. Şirketin dün piyasa kapanışının ardından açıkladığı veriler sonrası Ellison'un kişisel serveti 70 milyar dolar artış gösterdi.



Bu yükseliş, Ellison'u dünyanın en zengin insanı unvanı için Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın doğrudan rakibi konumuna taşıdı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Ellison'un net varlığı, Oracle hisselerindeki güçlü performans sayesinde son dönemde tarihi zirvelere ulaşmış durumda.

