Zeytinde rekolte düştü fiyat yükseldi

"ZEYTİNYAĞI TÜKETİMİ ARTTI"



Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz, yaşanan kuraklık nedeniyle bu yıl rekoltenin ve zeytinlerin yağ oranlarının yüzde 50 seviyesinde düştüğünü söyledi.



Durmaz, zeytinyağlarının iç piyasaya yetmediğini, kuraklık nedeniyle bu yıl dünya genelinde zeytin üretiminin düşük olduğunu belirterek, "Zeytinyağı tüketiminde son yıllarda ciddi bir artış sağlandı. Daha önceleri Türkiye genelinde zeytinyağı tüketimi düşüktü. Zeytinyağının sağlık için ne kadar faydalı olduğu anlaşılmasıyla birlikte tüketim de hızla arttı. Dünyada İspanya, İtalya, Yunanistan'da bu sene zeytin yok denilecek kadar az yetişti. Bunun sebebi de yine yaşanan kurak iklimden kaynaklı. Ülkemizde de yine bu sene, 'Zeytin, yok yılını yaşadı' diyebiliriz. Yaşanan kurak iklimden dolayı bu yıl Nizip yağlık dediğimiz zeytinlerimizin yağ oranları düştü. Normal zamanlarda 3 kilogram zeytinden 1 kilogram zeytinyağı hasat ederken, bu yıl bu oranlar 5-6 kilodan 1 kilogram zeytinyağına kadar düştü. Kuraklık dolayısıyla verim de düştü zeytinlerin yağ oranları da düştü. Üretimin düşmesi fiyatları da yükseltti." dedi.



Durmaz, yağların fiyatlarının kaliteye göre yüzde 100 arttığını aktararak "Nizip'te üretimini yaptığımız zeytinyağları genellikle 17 litrelik tenekelerde muhafaza edilerek satılıyor. 17 litrelik bu teneke yağların fiyatı geçen yıl 1600- 1700 TL seviyelerindeydi. Bu yıl hem zeytinin yok yılı olması hem de yağ oranının yüzde 50 oranında azalmasından kaynaklı, teneke fiyatı 3 bin 500 ile 4 bin TL arasında kalitesine göre değişiyor. Bu yıl zeytinyağı fiyatlarında yüzde 100 artış yaşandı." ifadelerini kullandı.

"MERDİVEN ALTI ÜRETİLEN ZEYTİNYAĞLARINDAN UZAK DURULMALI"



Fiyatların yükselmesinin merdiven altı üretimi de beraberinde getireceğine işaret edip, tüketicileri uyaran Durmaz, sözlerini şöyle tamamladı:



"Zeytinyağı alırken mutlak suretle vatandaşların çok dikkat etmesi gerekiyor. İnsanlar piyasadan güvenilir yerlerden yağ alsınlar. Ne yazık ki merdiven altı işletmelerde zeytinyağının içerisine pamuk yağı katılıyor ve kimse bunu anlayamıyor. Biraz daha ucuz diye tercihlerini ucuzdan yana kullanmasın vatandaşlarımız. Bu sene yağ üretimi az olduğu için bu ihtimal daha da yükselecek diye tahmin ediyoruz." NTV’yi sosyal medyadan takip edin