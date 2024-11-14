Zeytinyağı fiyatları düşecek mi? Rekor rekolte bekleniyor

Zeytinde hasat dönemi başladı, rekoltede rekor bekleniyor.



Türkiye'de ve dünyada zeytin hasadı başladı. İlk verilere göre rekolte beklentilerin oldukça üzerinde.



Zeytinyağı üretiminin başkenti İspanya, İtalya ve Türkiye'de geçen senenin üzerinde verimlilik var.



TÜKETİMİN DÖRT KATI REKOLTE TAHMİNİ



Sektör temsilcileri, Türkiye'de bu yıl 475 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekliyor.

Tüketim ise 80 milyon nüfusa göre 120 bin ton olarak öngörülüyor.



Tüketimden dört kat fazla zeytinyağı rekoltesi tahmin ediliyor.



FİYATLAR NASIL ETKİLENECEK?



Bol ürünün, fiyatları da aşağı çekmesi bekleniyor.



Avrupa'da sezon başında 8 euroya kadar yükselen zeytinyağı fiyatı 5 euroya kadar düştü.



İç piyasada da vatandaş zeytinyağını geçen yıldan daha ucuza alabilecek.



Ocak ayında market raflarında iyi bir zeytinyağının 250 lira civarında satılması tahmin ediliyor.

Butik üreticiler tarafından üretilen soğuk sıkımın ise 400 lira bandından satışa sunulması öngörülüyor.