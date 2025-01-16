Zincir marketlerde satılan çamaşır suyu toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, bir markaya ait çamaşır suyunun piyasadan toplatılmasına karar verdi. Bakanlığın, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) 15 Ocak'ta güncellendi. Vatandaş için risk oluşturan ürünler arasına zincir marketlerde satılan " Akar " marka çamaşır suyu da eklendi.

Ürünün dokunsal uyarı ve çocuk emniyet kilidinin bulunmaması nedeniyle riskli olduğu bildirildi.



Çamaşır suyunun piyasadan toplatılmasına karar verildi. Ayrıca ürünün piyasaya arzı da yasaklandı.