Zincir marketlerde yeni dönem başlıyor: Glütensiz ürün zorunluluğu geldi

Şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalara talebi karşılayacak miktarda glütensiz ürün ve atıştırmalık bulundurma zorunluluğu getirildii



Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Glütensiz Gıda Ürünü Satış Yükümlülüğü Getirilmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışını yapan ve şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalar, 250 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde glütensiz olmak üzere un, tatlı ve tuzlu atıştırmalığı satışa hazır bulundurmakla yükümlü kılındı.



Söz konusu mağazalar, 400 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde de glütensiz olmak üzere ekmek, un, makarna, tatlı ve tuzlu atıştırmalığı, süreklilik arz edecek şekilde ve talebi karşılayacak miktarda satışa hazır bulunduracak.



Tebliğle glüten intoleransı yaşayanların glütensiz gıda ürünlerine erişimini sağlamak amaçlandı.



Düzenlemenin bazı hükümleri 1 Haziran'da, bazıları da 1 Eylül 2024'te yürürlüğe girecek.



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