Ziraat Bankası, 5. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda sektörü bir araya getirecek

Tarımın geleceğine yönelik değerlendirmelerin yapılacağı etkinlikte kamu temsilcileri, üreticiler, akademisyenler ve sektör profesyonelleri bir araya gelerek tarımın sürdürülebilirliği, verimli üretim, finansman imkanları ve sektörün gelişimine yönelik konuları ele alacak.

Programın açılışı Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'ın konuşmasıyla başlayacak. Günün ilk bölümünde "Verimli Ziraat Değerli Üretim" başlıklı panel gerçekleştirilecek. Öğle saatlerinde katılımcılar arasında B2B görüşmeleri yapılacak.

Öğleden sonraki bölümde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmi açılış gerçekleştirilecek. Program kapsamında Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'ın açılış konuşmasının ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılımcılara hitap edecek.

Günün son bölümünde ise "Kadın Eli Değer, Tarım Bereketlenir" başlıklı ikinci panel düzenlenecek. Program, akşam yemeği ile sona erecek.

Ziraat Bankası'nın geleneksel hale gelen Tarım Ekosistemi Buluşması'nın, sektör temsilcileri arasında iş birliklerinin geliştirilmesine ve Türkiye tarımına yönelik yeni fikirlerin paylaşılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.