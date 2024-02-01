Ziraat Bankasından ihracata destek paketi

“Hedeflerimize Ulaşabilmemiz İçin Daha Çok Üretmek, Ürettiğimize Değer Katmak Zorundayız”



TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise konuşmasında Cumhuriyetin ikinci yüzyılına Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefi ile başladıklarını hatırlattı.



2028 yılı için de 375 milyar dolarlık mal ve 200 milyar dolarlık hizmet ihracatı öngördüklerini belirten Gültepe, “Bütün bu hedeflerimize ulaşabilmemiz için daha çok üretmek, yüksek teknolojiyle, tasarımla ve inovasyonla ürettiğimize değer katmak zorundayız. Bütün bu çalışmalar için firmalarımızın uygun koşullarda finansmana erişebilmeleri hayati önem taşıyor. Beş ay önce Ziraat Bankası’nın da aralarında bulunduğu kamu ve özel 11 bankamızla imzaladığımız protokolle beş binden fazla ihracatçımıza yaklaşık 2 milyar dolarlık uygun maliyetli bir kredi imkânı sunmuştuk. Bu kez Ziraat Bankası ile ihracatçılarımız için yine çok anlamlı bir finansman paketine imza atıyoruz. “İhracata Tam Destek Kredi Paketi” için Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar’a teşekkür ediyorum. Paketin ihracat ailemize hayırlı uğurlu olmasını

diliyorum.” diye konuştu.