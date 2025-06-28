Ziraat Bankası’ndan tarıma 706 milyar liralık destek

Ziraat Bankası’nın bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Tarım Ekosistemi Buluşması Haliç Kongre Merkezi’nde başladı. Açılışta konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, bankanın tarımsal kredi hacminin 706 milyar liraya ulaştığını açıkladı.

“Her 100 birim tarım kredisinin 71’i Ziraat Bankası tarafından kullandırılıyor,” diyen Çakar, tarımsal kredilerin yüzde 90’ından fazlasının sübvansiyonlu olduğunu, bunun 174 milyar lirasının faizinin ise tamamen devlet tarafından karşılandığını söyledi.

iraat Bankası’nın tarım kredilerindeki payının yüzde 71 olduğunu belirten Çakar, “Her 100 birim tarım kredisinin 71’i bankamız aracılığıyla kullandırılıyor” dedi.

Tarımsal kredilerin yüzde 90’ından fazlasının sübvansiyonlu kredilerden oluştuğunu ifade eden Çakar, bu kredilerin 174 milyar lirasının faizinin tamamının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılandığını açıkladı. Ayrıca 300 bin TL’ye kadar olan temel bitkisel ve hayvansal üretim kredilerinde de faizlerin tamamının devlet tarafından karşılandığını kaydetti.

“Devletimiz üreticilerimize çok güçlü bir faiz desteği sağlıyor,” diye konuşan Çakar, üretimin sürdürülebilirliği için bu desteğin hayati olduğunu vurguladı.

KADIN VE GENÇLERE ÖZEL DESTEK

Ziraat Bankası’nın genç ve kadın çiftçilere yönelik desteklerini de paylaşan Çakar, 2024 yılı itibarıyla genç çiftçilere 119 milyar TL, kadın çiftçilere ise 35 milyar TL kredi kullandırıldığını aktardı.

Tarım sektöründe gençlerin ve kadınların yalnızca iş gücü olarak değil, kırsal kalkınmanın sağlanması açısından da büyük öneme sahip olduğunu söyleyen Çakar, “Bu alandaki katkılarını çok önemsiyoruz” ifadesini kullandı.

İklim değişikliğinin tarımı en çok etkileyen unsurlardan biri olduğunu dile getiren Çakar, bu konuda geliştirilen kredi ürünleriyle üreticileri desteklediklerini kaydetti. Banka olarak tarımsal AR-GE, su tasarrufu, biyolojik çeşitliliğin korunması ve gıda güvenliği gibi alanlarda da üreticilerin yanında olduklarını vurgulayan Çakar, “Sürdürülebilir finansman için bütüncül bir yaklaşım izliyoruz” dedi.



"TARIM MEMELEKET MESELESİDİR"

Alpaslan Çakar, geçen yıl tanıttıkları Ziraat Çiftçi Platformu mobil uygulamasının kullanıcı sayısının 100 bini geçtiğini belirterek, dijital altyapı yatırımlarıyla çiftçilere kolaylık sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

161 yıllık geçmişleriyle çiftçinin yanında olmaktan gurur duyduklarını kaydeden Çakar, “Tarımı memleket meselesi olarak görüyoruz. Siz yeter ki üretin, biz desteğimizi artırarak sürdüreceğiz” mesajını verdi.



Gün boyunca düzenlenecek panellerde iklim değişikliği, kooperatifçilik, aile tarımı gibi konular ele alınacak.

