Ziraat Bankası'nın mobil ve internet bankacılığına giriş yapılamıyor
16.02.2026 11:18
Son Güncelleme: 16.02.2026 11:29
Ziraat Bankası'nın mobil ve internet bankacılığına giriş yapılamıyor.
Kamu bankası Ziraat Bankası'nın mobil ve internet bankacılığı kullanılamıyor.
Ziraat Bankası'ndan işlem yapmak isteyenleri kötü sürpriz bekliyor. Bankanın mobil ve internet bankacılığına erişim sağlanamıyor.
Giriş yapılmak istendiğinde "Özür dileriz işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısı çıkıyor.
Bankadan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
KISA SÜRELİ KESİNTİ SONA ERDİ
Mobil ve internet bankacılığına erişimdeki sorun kısa sürede aşıldı ve hizmet vermeye başladı.