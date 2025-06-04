Ziraat Katılım 10 yaşında

29 Mayıs 2015 tarihinde, İstanbul'un fethinin yıl dönümünde, Türkiye'nin ilk kamu katılım finans kurumu olarak yolculuğuna başlayan Ziraat Katılım, geride bırakılan 10 yılda, Ziraat'in köklü mirasını yenilikçi katılım finans anlayışıyla birleştirerek, ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı misyon edindi.



Ziraat Katılım'ın 10. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen resepsiyona İstanbul Valisi Davut Gül, BDDK Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Milletvekilleri, Belediye Başkanları ve Ziraat Katılım müşterilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.



Resepsiyonda konuşma yapan Ziraat Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar "Ziraat Katılım, 2015 yılında kurulduğunda, etik finans, şeffaflık ve kapsayıcılık ilkelerine dayalı katılım finans ekosistemini Türkiye'de güçlendirme misyonuyla yola çıktı. Faizsiz finans modeline dayanan katılım finans sistemi, paylaşmayı esas alan ve ortak refah değerleriyle uyumlu bir alternatif sunarak toplumumuzun geniş kesimlerine hitap etti. Son 10 yılda bu sektörde önemli bir büyüme kaydedildi. Türkiye'de katılım finans kurumları, varlık tabanını, müşteri kitlesini ve ürün çeşitliliğini genişleterek finansal kapsayıcılığa ve ekonomik istikrara katkıda bulundu.



Ziraat Katılım, bu dönüşümde öncü bir rol üstlendi. Kuruluşumuzdan bu yana, katılım finansın temel ilkelerine sadık kalarak yenilikçiliğe öncelik verdik. Bireyler, KOBİ'ler ve büyük işletmeler için özel finansal çözümler sunarak tarım, imalat ve ihracat gibi ülkemiz ekonomisi için kritik sektörleri destekledik. Bugün, katılım bankacılığı Türkiye'nin finans sektöründe önemli bir aktör olup her geçen gün pazar payını artırmaktadır" dedi.



Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir yaptığı konuşmada 29 Mayıs 2015 tarihinden bugüne katılım bankacılığına yeni bir soluk getirdiklerini ifade ederek katılım finans sektörünün en önemli oyuncularından ve oyun kurucularından biri olma gayretinde olduklarını belirtti.



Genel Müdür Metin Özdemir "Ziraat Katılım, Katılım Finansı medeniyet mücadelemizin bir parçası olarak görmektedir. 10 yıllık geçmişimizde, tıpkı fetih ruhunda olduğu gibi yenilik, cesaret ve kararlılıkla bu uğurda çabaladık. Fethin ardından farklı inançların ve kültürlerin barış içinde yaşadığı bir İstanbul inşa edilmesi gibi, finansal sistemde herkesin hakkını gözeten kazan-kazan anlayışıyla paylaşımcı, adaletli bir yapı olan katılım finansin yükselişine omuz verdik.



Dünyanın başkenti olan bu kadim şehri hem finansın hem de katılım finansın merkezi yapma idealine katkı sunmak üzere kamunun ilk katılım bankası olarak kurulan Ziraat Katılım, Ziraat markasının köklü geçmişi ve birikiminden aldığı güçle; 10 yılda hızla büyüyerek 214 şubeyle ülkemizde, Sudan ve Somali ile gönül coğrafyamızda köprüler kurdu. Bu yönüyle de genç bir banka olarak Afrika kıtasında şube açan ilk Türk bankası olma ünvanını aldık.



Finansal Kiralama sektöründeki liderliğimizle müşterilerimizin yatırımlarına güçlü destek sunduk. Sübvansiyonlu tarım finansmanını kullandıran tek katılım bankası olarak çiftçimizin yanında olduk. Stratejik sektörlerde yaptığımız kar-zarar ortaklıklarıyla gayrimenkul dışında savunma sanayi, biyoteknoloji, sağlık ve bilgi teknolojileri alanında projelerle ilklere imza attık. 2024 yılında İstanbul Finans Merkezi'nde yerini alan ilk katılım bankası olarak Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla uyumlu bir adım daha attık. Ziraat Katılım bugün 600 milyar TL'yi aşan aktif büyüklüğü ile katılım bankaları arasında 2. Türk bankacılık sektöründe de 12. büyük banka olmuştur.



Bankamızın hedeflerini büyüterek sadece ülkemizin değil, bölgemizin hatta dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından biri yapacağız. Ziraat markasının verdiği güç ve güvenle her alanda başarılarımızı liderliklerle taçlandıracağız" dedi.