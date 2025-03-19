Zirai don tarımı vurdu: Markette fiyatlar artacak mı?

Meyve-sebzede rekolte endişesi yaşanıyor. Çukurova'da 22 Şubat-25 Şubat arasında zirai don yaşandı.



Dört gün süren don bölgede tarımsal üretimi olumsuz etkiledi, erkenci patatesin çoğu tarlada yandı.



Diğer tür patateslerde ise hem verim düştü, hem de hasat bir ay ertelendi.



Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Önceden biliniyordu don olacağı ama Meteoroloji'den aldığımız verilere göre -1 ile -3 bekliyorduk, -5 ve -8'leri buldu. Kimi çiftçimiz lastik yaktı, saman yaktı, sap yaktı ama çok eksilerde olması nedeniyle ürünlerimizi koruyamadık." ifadelerini kullandı.



Narenciye ağaçlarında yapraklar kurudu, limon büyük zarar gördü. Greyfurt, mandalina ve portakalda ürün azaldı. Turunçgillerde ve hububat ürünlerinde de durum pek iyi değil.



Üreticiler, mağdur olduklarını belirterek, kredi borçlarında erteleme talep ediyor.



Doğan, "Erkenci şeftalilerin tamamını kaybettik, geçici şeftaliler çiçek açmadığı için orada da hasar oranı erkenciye daha düşük. Turfanda zebze meyveyi kaybettik ama buğdaylarımız çok zarar gördü, çiftçiler buğdaylarını suladı verim çok az bekliyoruz." şeklinde konuştu.



Zirai dondan zarar gören ürünlerin market fiyatlarının önümüzdeki haftalarda artması bekleniyor.