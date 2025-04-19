Zirai dondan etkilenen 16 meyve türüne destek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Giresun'da dondan etkilenen fındık bahçelerinde açıklamalarda bulundu.



Tarihin en büyük don olaylarından birinin yaşandığını vurgulayan Yumaklı, 34 ilde zirai dondan etkilenen ürünlerin armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, nektarin, portakal, şeftali, üzüm ve fıstık olduğunu belirtti.



Yumaklı, "Zirai don olayında etkilenen sadece meyve türleri oldu, bu bahsetmiş olduğum 16 tür. Ülkemizin herhangi bir şekilde gıda arz güvenliğine ilişkin problem yaşaması söz konusu değil." dedi.



Bakan Yumaklı, don olayından buğday, arpa ve benzeri hububat, fasulye, nohut, mercimek gibi baklagiller, ayçiçeği ve kanola gibi yağlı tohumların etkilenmediğini kaydetti.



HASAR ORANINDA GERİ ÖDEME



Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Yumaklı, kayıtlı çiftçilerin hasarı oranında geri ödeme alacağını duyurdu.



Bakan Yumaklı, bütün üreticilerin TARSİM sigortası yapması için de çağrı yaptı.



Geri ödeme sürecine ilişkin Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:



"Cumhurbaşkanımız açıkladı, tespitler devam ediyor. Bu tespitlerin devamından sonra TARSİM sigortası olanlar, sigorta poliçelerinin kapsamında olanlarının ödemelerini alacaklar.



Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı ancak sigortası olmayanlar için de bu hasar tespit çalışmalarının sonrasında hasarları nispetinde don hadisesinin olduğu zamana kadar o tarla için, o bahçe için ne harcama yapılmışsa, ne gider olmuşsa onların bedelini de hasarları nispetinde alacaklar.



Basitleştirmek için ifade etmek istiyorum. Diyelim ki siz bahçenize 1000 liralık masraf yaptınız, hasarınız yüzde 100 ise o 1000 lirayı alacaksınız, hasarınız yüzde 50 ise 500 lirasını alacaksınız.

HANGİ ÜRÜNLERE DESTEK VERİLECEK?



Elbette bu bir süreç ve bir takvimi var. Tamamen fiziki şartların da bu hasar tespitine izin vermesi gerekir. Bazı yerlerde bu daha çabuk olacaktır, bazı yerlerde belki biraz sarkacaktır ama bu işlemi gerçekleştirmiş olacağız.



Genellikle açıklamalarımızı yaparken meyve çeşitlerinde diye bahsettik, 34 ilde 16 çeşit ürünün etkilendiğinden bahsettik.

Çok sıklıkla geldiği için şimdi bu ürünlerin hangilerinin olduğunu ilk kez burada açıklamak istiyorum; armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, nektarin, portakal, şeftali, üzüm ve fıstık."