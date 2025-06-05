Zor durumdaki Almanya'da siparişler arttı

Alman imalat siparişleri Nisan ayında beklenmedik bir şekilde artarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerini arttırmasının Alman mallarına olan talebi vuracağı yönündeki korkuları boşa çıkardı.



Almanya istatistik kurumu Destatis'in yaptığı açıklamaya göre fabrika siparişleri aylık bazda yüzde 0,6 artarak The Wall Street Journal anketine katılan ekonomistlerin yüzde 1,7'lik düşüş beklentisinden daha iyi bir performans sergiledi.