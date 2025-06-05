Zor durumdaki Almanya'da siparişler arttı

Almanya'da fabrika siparişleri gümrük tarifesi korkularına rağmen beklenmedik şekilde arttı.

Zor durumdaki Almanya'da siparişler arttı

Alman imalat siparişleri Nisan ayında beklenmedik bir şekilde artarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerini arttırmasının Alman mallarına olan talebi vuracağı yönündeki korkuları boşa çıkardı.

istatistik kurumu Destatis'in yaptığı açıklamaya göre fabrika siparişleri aylık bazda yüzde 0,6 artarak The Wall Street Journal anketine katılan ekonomistlerin yüzde 1,7'lik düşüş beklentisinden daha iyi bir performans sergiledi.

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