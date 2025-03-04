Zorlu Holding'in yeni CEO'su Ömer Yüngül oldu

Zorlu Holding'de Üst Yöneticilik (CEO) görevinden ayrılan Cem Köksal'ın yerine Ömer Yüngül atandı.

Zorlu Holding'in yeni CEO'su Ömer Yüngül oldu

Holdingden yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen Holding Yönetim Kurulu Toplantısı'nda 'ın görevinden ayrılmasının ardından Zorlu Holding'in yeni CEO'su Ömer Yüngül olarak belirlendi.

Açıklamada, Zorlu Grubu'nun tüm çalışmalarının ve programlarının planlandığı şekilde devam edeceği kaydedildi.

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