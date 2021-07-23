Mercedes tamamen elektrikli modellere geçiş takvimini açıkladı

Alman otomobil şirketi Mercedes’in üst şirketi Daimler, tamamen elektrikli otomobillere geçiş planını açıkladı. Şirket, 2022 ile 2030 yılları arasında tamamen elektrikli araçlar geliştirmek için 40 milyar Euro'dan fazla yatırım yapmayı planlıyor. İcra Kurulu Başkanı Ola Källenius, ürün gamının 2030 yılında yüzde 100 olmasa da büyük bir çoğunluğun tamamen elektrikli otomobillerden oluşacağını belirtti.