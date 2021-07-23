Mercedes tamamen elektrikli modellere geçiş takvimini açıkladı
23.07.2021 09:57
Son Güncelleme: 23.07.2021 10:07
Alman otomobil şirketi Mercedes’in üst şirketi Daimler, tamamen elektrikli otomobillere geçiş planını açıkladı. Şirket, 2022 ile 2030 yılları arasında tamamen elektrikli araçlar geliştirmek için 40 milyar Euro'dan fazla yatırım yapmayı planlıyor. İcra Kurulu Başkanı Ola Källenius, ürün gamının 2030 yılında yüzde 100 olmasa da büyük bir çoğunluğun tamamen elektrikli otomobillerden oluşacağını belirtti.
Karbon emisyonu ile mücadele ve iklim krizi önlemleri kapsamında otomobil devleri teker teker tamamen elektrikli modellere geçiş takvimini açıklamaya devam ediyor.
Son olarak Alman otomobil devi Mercedes’in ana şirketi Daimler, geliştirdiği araçların tamamen elektrikli modellere geçişi ile ilgili planını duyurdu.
Şirket İcra Kurulu Başkanı Ola Källenius verdiği demeçte, "Gerçekten bunun için ilerlemek istiyoruz” derken, “On yılın sonunda tamamen elektrikli olmasak da baskın olmak istiyoruz" diye konuştu.
Källenius, geleneksel içten yanmalı motor teknolojisine yapılan harcamaların 2025 yılına kadar "sıfıra yakın" olacağını da sözlerine ekledi.
40 MİLYAR EURO’DAN FAZLA YATIRIM
Daimler, 2022 ile 2030 yılları arasında tamamen elektrikli araçlar geliştirmek için 40 milyar Euro'dan fazla yatırım yapılacağını aktarırken, 2030'a kadar tamamen elektrikli otomobil pazarına hazır olmayı planladığını belirtti.
SEKİZ PİL TESİSİ KURULACAK
Yapılan açıklamada şirket, elektrikli otomobil geleceği için stratejisini özetleyerek, üretimi artırmak amacıyla ortaklarıyla birlikte sekiz pil tesisi kuracağını ve 2025'ten itibaren tüm yeni araç platformlarının yalnızca elektrikli otomobiller üreteceğini söyledi.
Daimler, 2025 itibarıyla tamamen elektrikli ve hibrit otomobillerin satışların yüzde 50'sini oluşturmasını beklediğini, bu tarihin 2030 yılına kadar gerçekleşeceğine dair önceki tahmininden daha erken olduğunun altını çizdi.
