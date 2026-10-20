1 milyon 250 bin lira fiyatla satılacak. Citroen'in efsane modeli geri dönüyor
20.10.2026 13:25
Son Güncelleme: 20.10.2026 13:41
Avrupalı otomotivciler Çinli akınına karşı model geliştirmeye devam ediyor.
Bu yıl düzenlenen Paris Otomobil Fuarı'nın en sevimli yıldızlarından biri efsanevi ruhunu tamamen elektrikli bir altyapıyla günümüze taşıyan yeni Citroen 2CV konsepti oldu. Ancak kapalı kapılar ardında Stellantis grubunun bir diğer önemli üyesi olan Fiat da tam olarak bu platformu kullanan yeni bir model hazırlıyordu.
İtalyan üretici Avrupa pazarına akın eden uygun fiyatlı Çin menşeli elektrikli araçlara karşı kendi bütçe dostu modelini yollara çıkarmaya hazırlanıyor.
PANDA'NIN ELEKTRİKLİ VARİSİ KOALA
Fiat ürün gamının giriş seviyesini baştan aşağı yenilemek için küçük ve ulaşılabilir elektrikli otomobillere odaklanmış durumda. Avrupa'da yaklaşık 15 yıldır yollarda olan ve artık Pandina adıyla anılan içten yanmalı efsanevi Panda'nın elektrikli alternatifi olacak bu yeni model büyük ihtimalle Koala ismini taşıyacak.
Fiat yönetimi Koala isminin tescil edildiğini doğrulasa da nihai model adının bu olup olmayacağı henüz kesinleşmedi. Farklı bir isimlendirme stratejisi yeni elektrikli modelin mevcut benzinli Panda'dan daha kolay ayırt edilmesini sağlayabilir.
Fiat CEO'su Arnaud Belloni Paris'te verdiği bir röportajda bu yeni platform üzerinde birkaç farklı model geliştirdiklerini doğruladı. İşin ilginç tarafı Fiat Tasarım Direktörü François Leboine'e göre bu yeni otomobil aslında Citroen 2CV kadar hazır bir durumda. Peki araç madem hazır neden Paris'te göremedik? Şirket yönetimi kardeş marka Citroen'in odağı dağıtmamak ve sahneyi 2CV'ye bırakmak için kendi modellerini şimdilik garajda tutmayı tercih etti.
Tasarım anlamında ise sadece geçmişin kopyası olan retro bir araç beklememek gerekiyor. Panda'nın sevilen tasarım ipuçlarını barındıracak olan araç üniversite öğrencilerinin katıldığı tasarım yarışmalarından bile ilham alarak modern ve yenilikçi bir çizgi sunmayı hedefliyor.
JAPON KEI CAR FELSEFESİ AVRUPA'YA UYARLANIYOR
İşin mühendislik ve stratejik boyutu da bir o kadar dikkat çekici. Bu yeni araçlar Avrupa Birliği'nde gündeme gelen yeni M1E düzenlemesinden yararlanacak şekilde tasarlanıyor. Japonya'nın ünlü kompakt kei car sınıfından ilham alan bu yaklaşım uzunluğu 4,2 metreyi geçmeyen küçük elektrikli araçların üretimini teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu sayede üreticiler süper kredi adı verilen avantajlar elde ederek kâğıt üzerinde karbon ayak izlerini düşürebiliyor ve en önemlisi üretim maliyetlerini aşağı çekebiliyor.
HEDEFLENEN FİYAT 15 BİN EURO
Maliyetleri düşürme hedefi doğrudan fiyat etiketine yansıyor. Citroen 2CV için hedeflenen 15 bin Euro bandındaki etiket fiyatının Fiat'ın yeni modeli için de geçerli olması bekleniyor. Stellantis Çinli rakiplerinin fiyat avantajını kırmak için bu maliyet odaklı platforma büyük güven duyuyor.
Tabii ki Fiat elektrikli dönüşümü hızlandırırken geleneksel müşterilerini de unutmuyor. Ayrıca, uygun fiyatlı benzinli araç arayan mevcut Panda müşterileri için farklı güç aktarma seçenekleri sunulmaya devam edecek. Grande Panda ve Türkiye'de Egea’nın yerini alacak Grizzly gibi daha iri modellerle ürün gamını genişleten İtalyan devi görünen o ki asıl büyük savaşı şehir içi ulaşımında yani en iyi bildiği sokaklarda verecek.
Modeli canlı görmek içinse biraz daha beklemek gerekecek.
TÜRKİYE PAZARINDA BAŞARILI OLUR MU?
Türkiye'de artan otomobil fiyatları ve şehir içi ulaşım ihtiyaçları, uygun fiyatlı mobilite çözümlerine olan ilgiyi ciddi anlamda artırdı.
Citroen Ami ve kardeşi Fiat Topolino gibi mikro mobilite seçeneklerinin ne kadar büyük bir karşılık bulduğu ve yollarda ne denli sık sürücülerin karşısına çıktığı biliniyor. Fiat'ın geliştirdiği bu yeni tam elektrikli model de pazarımızdaki benzer bir boşluğu çok daha otomobil hissi veren bir yapıyla doldurmaya aday görünüyor.
Fiyat tarafına baktığımızda ise işin içine güncel kurlar ve vergi mevzuatı giriyor. Avrupa için hedeflenen 15 bin avroluk fabrika çıkış bedeli, güncel kurla yaklaşık 835 bin TL'ye denk geliyor. Bu rakama tahmini lojistik giderleri ve distribütör payı eklendiğinde aracın ÖTV matrahı yani vergisiz satış bedeli 919 bin TL seviyelerine ulaşıyor.
Geçmişte alışılan yüzde 10'luk dilim yerine, güncel mevzuata göre 160 kW altı motor gücüne sahip bu araç yüzde 25'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Ortaya çıkan bu tutara yüzde 20 oranındaki KDV ve tescil masrafları da ilave edildiğinde, yeni modelin Türkiye'deki tahmini anahtar teslim satış fiyatı 1 milyon 250 bin TL ile 1 milyon 350 bin TL bandına yerleşiyor.
Giderek zorlaşan sıfır araç piyasasında, şehir içine uygun tam elektrikli bir otomobilin bu fiyat aralığında sunulması ve doğru bir şekilde konumlandırılması, Fiat'a ülkemizde oldukça ciddi bir talep ve yüksek satış rakamları getirebilir.