Bu yıl düzenlenen Paris Otomobil Fuarı'nın en sevimli yıldızlarından biri efsanevi ruhunu tamamen elektrikli bir altyapıyla günümüze taşıyan yeni Citroen 2CV konsepti oldu. Ancak kapalı kapılar ardında Stellantis grubunun bir diğer önemli üyesi olan Fiat da tam olarak bu platformu kullanan yeni bir model hazırlıyordu.

İtalyan üretici Avrupa pazarına akın eden uygun fiyatlı Çin menşeli elektrikli araçlara karşı kendi bütçe dostu modelini yollara çıkarmaya hazırlanıyor.



PANDA'NIN ELEKTRİKLİ VARİSİ KOALA



Fiat ürün gamının giriş seviyesini baştan aşağı yenilemek için küçük ve ulaşılabilir elektrikli otomobillere odaklanmış durumda. Avrupa'da yaklaşık 15 yıldır yollarda olan ve artık Pandina adıyla anılan içten yanmalı efsanevi Panda'nın elektrikli alternatifi olacak bu yeni model büyük ihtimalle Koala ismini taşıyacak.

Fiat yönetimi Koala isminin tescil edildiğini doğrulasa da nihai model adının bu olup olmayacağı henüz kesinleşmedi. Farklı bir isimlendirme stratejisi yeni elektrikli modelin mevcut benzinli Panda'dan daha kolay ayırt edilmesini sağlayabilir.

Fiat CEO'su Arnaud Belloni Paris'te verdiği bir röportajda bu yeni platform üzerinde birkaç farklı model geliştirdiklerini doğruladı. İşin ilginç tarafı Fiat Tasarım Direktörü François Leboine'e göre bu yeni otomobil aslında Citroen 2CV kadar hazır bir durumda. Peki araç madem hazır neden Paris'te göremedik? Şirket yönetimi kardeş marka Citroen'in odağı dağıtmamak ve sahneyi 2CV'ye bırakmak için kendi modellerini şimdilik garajda tutmayı tercih etti.

Tasarım anlamında ise sadece geçmişin kopyası olan retro bir araç beklememek gerekiyor. Panda'nın sevilen tasarım ipuçlarını barındıracak olan araç üniversite öğrencilerinin katıldığı tasarım yarışmalarından bile ilham alarak modern ve yenilikçi bir çizgi sunmayı hedefliyor.

JAPON KEI CAR FELSEFESİ AVRUPA'YA UYARLANIYOR



İşin mühendislik ve stratejik boyutu da bir o kadar dikkat çekici. Bu yeni araçlar Avrupa Birliği'nde gündeme gelen yeni M1E düzenlemesinden yararlanacak şekilde tasarlanıyor. Japonya'nın ünlü kompakt kei car sınıfından ilham alan bu yaklaşım uzunluğu 4,2 metreyi geçmeyen küçük elektrikli araçların üretimini teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu sayede üreticiler süper kredi adı verilen avantajlar elde ederek kâğıt üzerinde karbon ayak izlerini düşürebiliyor ve en önemlisi üretim maliyetlerini aşağı çekebiliyor.



HEDEFLENEN FİYAT 15 BİN EURO



Maliyetleri düşürme hedefi doğrudan fiyat etiketine yansıyor. Citroen 2CV için hedeflenen 15 bin Euro bandındaki etiket fiyatının Fiat'ın yeni modeli için de geçerli olması bekleniyor. Stellantis Çinli rakiplerinin fiyat avantajını kırmak için bu maliyet odaklı platforma büyük güven duyuyor.



Tabii ki Fiat elektrikli dönüşümü hızlandırırken geleneksel müşterilerini de unutmuyor. Ayrıca, uygun fiyatlı benzinli araç arayan mevcut Panda müşterileri için farklı güç aktarma seçenekleri sunulmaya devam edecek. Grande Panda ve Türkiye 'de Egea’nın yerini alacak Grizzly gibi daha iri modellerle ürün gamını genişleten İtalyan devi görünen o ki asıl büyük savaşı şehir içi ulaşımında yani en iyi bildiği sokaklarda verecek.