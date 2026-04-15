100 kilometrede 2.2 litre tüketiyor, Çinli devden büyük tasarruf

Geely, yeni nesil i-HEV "Akıllı Enerji" hibrit sistemini resmen tanıttı ve bu sistemi Geely Monjaro (Xingyue L) ve Geely Preface (Xingrui) dahil olmak üzere yüksek satış hacmine sahip önemli modellerde kullanma planlarını doğruladı.

Geely, i-HEV sisteminin yapay zeka tabanlı enerji yönetimi ve hibrit araçlara özel güç aktarma sistemi sayesinde genel enerji verimliliğini yüzde 10'dan fazla artırdığını belirtti.

Bu durum, Çin'deki daha geniş bir endüstri değişimine paralel hareket ediyor. Otomobil üreticileri, bataryalı elektrikli araçlara maliyet kontrollü bir alternatif olarak hibrit sistemlere daha fazla odaklanıyor. Hibrit elektrikli araçlar genellikle 1-2 kWh civarında daha küçük bataryalar kullanıyor ve bu da, şarj edilebilir hibrit veya elektrikli araçlardaki daha büyük batarya paketlerine kıyasla hammadde maliyetlerine maruz kalmayı önemli ölçüde azaltıyor.

PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ NELER?

i-HEV sistemi, Geely'nin seri üretimde en yükseklerden biri olarak konumlandırdığı yüzde 48,4'lük termal verimliliğe sahip özel bir hibrit motor kullanıyor.

Elektrikli tahrik sistemi 230 kW güç üreterek 0-30 km/s hızlanmayı 1,84 saniyede gerçekleştiriyor. Sistem, düşük hızlarda kentsel trafikteki tepki hızı ve enerji geri kazanım verimliliği için optimize edildi.

IThome'un haberine göre Geely ayrıca, i-HEV sisteminin karma koşullar altında 2,22 L/100 km'lik Guinness onaylı yakıt tüketimi değerine ulaştığını ve verimlilik iddialarının üçüncü tarafça doğrulandığını belirtti.