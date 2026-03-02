11 yıldır üretiliyordu, Fiat Egea'ya veda ediliyor
02.03.2026 15:31
Son Güncelleme: 02.03.2026 15:33
Fiat Egea yıl ortasından itibaren üretim bandından inecek.
Türkiye'nin en çok satan otomobilleri arasında yer alan Fiat Egea'da son araçların üretimi yapılıyor. Kısa süre sonra banttan inecek olan Egea'nın yerini farklı bir model alacak.
Dönemin Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı rahmetli Mustafa Koç'un büyük emek harcadığı ve Eylül 2015 tarihinden itibaren aralıksız olarak üretilen Fiat Egea'da sona gelindi.
Türkiye'de en çok satan ve en ucuz otomobillerden olan Fiat Egea, yılın ilk yarısından sonra üretim bandından inecek.
Egea'nın yerine Türkiye'de satılması beklenen Crossaver ve SUV modeller öne çıkıyor. Yeni modelin ne olduğu henüz netleşmedi. Ancak Fiat Fastback'in Türkiye'de satışa sunulacağı beklentisi artmaya başladı.