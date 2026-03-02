11 yıldır üretiliyordu, Fiat Egea'ya veda ediliyor

Dönemin Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı rahmetli Mustafa Koç'un büyük emek harcadığı ve Eylül 2015 tarihinden itibaren aralıksız olarak üretilen Fiat Egea'da sona gelindi.

Türkiye'de en çok satan ve en ucuz otomobillerden olan Fiat Egea, yılın ilk yarısından sonra üretim bandından inecek.

Egea'nın yerine Türkiye'de satılması beklenen Crossaver ve SUV modeller öne çıkıyor. Yeni modelin ne olduğu henüz netleşmedi. Ancak Fiat Fastback'in Türkiye'de satışa sunulacağı beklentisi artmaya başladı.