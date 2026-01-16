14 yaşındaki otomobilleri kullanıyoruz

Türkiye'de 2025 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 8,9 azalarak 2 milyon 368 bin 538 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 52,5 artarak 55 bin 907 adet oldu. Böylece Ocak-Aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 312 bin 631 adet artış gerçekleşti.

TRAFİKTE 33 MİLYON 612 BİN 650 ARAÇ VAR

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,2'sini motosiklet, yüzde 14,6'sını kamyonet, yüzde 6,9'unu traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

ARALIK AYINDA 1.1 MİLYON TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Aralık ayında devri yapılan taşıtların yüzde 68,9'unu otomobil, yüzde 15,2'sini kamyonet, yüzde 7,7'sini motosiklet, yüzde 3,7'sini traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

ARALIK AYINDA 147 BİN 173 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 13,1'i Renault, yüzde 10,6'sı Volkswagen, yüzde 6,2'si Toyota, yüzde 5,6'sı Hyundai, yüzde 4,8'i Peugeot, yüzde 4,4'ü Citroen, yüzde 4,3'ü BMW, yüzde 4,2'si Skoda, yüzde 4,1'i Fiat, yüzde 4'ü Opel, yüzde 3,8'i Mercedes-Benz, yüzde 3,6'sı BYD, yüzde 3,2'si Dacia, yüzde 3,2'si TOGG, yüzde 3,1'i Nissan, yüzde 2,6'sı Audi, yüzde 2,4'ü Ford, yüzde 2,4'ü Chery, yüzde 2'si Kia, yüzde 1,7'si Cupra ve yüzde 10,7'si diğer markalardan oluştu.

BENZİNLİ OTOMOBİLLER TERCİH EDİLİYOR

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 120 bin 427 adet otomobilin yüzde 46,4'ü benzinli, yüzde 27,3'ü hibrit, yüzde 16,7'si elektrikli, yüzde 8,5'i dizel ve yüzde 1,1'i LPG'li oldu. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 373 bin 581 adet otomobilin ise yüzde 32,6'sı dizel, yüzde 30,9'u benzinli, yüzde 30,1'i LPG'li, yüzde 4'ü hibrit ve yüzde 2,1'i elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin payı ise yüzde 0,2 oldu.

SON BİR YILDA EN ÇOK 1300 CC VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİLER SATILDI

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 120 bin 427 adet otomobilin yüzde 29,9'u 1300 ve altı, yüzde 23,2'si 1401-1500, yüzde 11'i 1501-1600, yüzde 10,7'si 1301-1400, yüzde 7,9'u 1601-2000, yüzde 0,5'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.

BİR YILDA 454 BİN 923 ARAÇ GRİ RENKLİ OLARAK TESCİL EDİLDİ

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 120 bin 427 adet otomobilin yüzde 40,6'sı gri, yüzde 24,7'si beyaz, yüzde 13,2'si siyah, yüzde 11,5'i mavi, yüzde 4,6'sı yeşil, yüzde 3,5'i kırmızı, yüzde 0,7'si kahverengi, yüzde 0,5'i sarı, yüzde 0,4'ü turuncu ve yüzde 0,2'si diğer renklerden oluştu.

TRAFİĞE KAYITLI TAŞITLARIN ORTALAMA YAŞI 14,2

Türkiye'de 2025 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 33 milyon 612 bin 650 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 14,2 olarak hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 14,2, minibüslerde 16,2, otobüslerde 16,5, kamyonetlerde 14,2, kamyonlarda 18,4, motosikletlerde 9,9, özel amaçlı taşıtlarda 15,7 ve traktörlerde 24,9 oldu.

DEVRİ YAPILAN TAŞITLARIN ORTALAMA YAŞI 11,8

Türkiye'de 2025 yılında devri yapılan 11 milyon 213 bin 405 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 11,8 olarak hesaplandı. Devri yapılan otomobillerin ortalama yaşı 12,7, minibüslerin 11,9, otobüslerin 11,3, kamyonetlerin 11,3, kamyonların 14,1, motosikletlerin 4, özel amaçlı taşıtların 16 ve traktörlerin 19,2 olarak hesaplandı.