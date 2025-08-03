1500 kilometre menzil... Tesla'dan daha fazla yol gidecek

Otomobil üreticileri Çinli tüketicilerin uzun menzilli elektrikli araçlara (EREV) olan ilgilerini karşılamaya çalışırken, SAIC Motor'un elektrikli araç birimi IM Motors, bu tür modelleri bir üst seviyeye taşıdı.



Elektrikli araç üreticisi dün, Hengxing adını verdiği uzun menzilli sistemini tanıttı ve resmen EREV geliştiren yerli otomobil üreticileri arasına katıldı.



BİN 500 KİLOMETRE MENZİL



Sistem, 450 kilometreye kadar CLTC menzili sağlayan 66 kWh'ye kadar kapasiteli bir batarya paketine sahip ve 800 volt yüksek voltajlı hızlı şarjı destekliyor. Sistem, tam doluluk ve şarj ile bin 500 kilometreye kadar menzil sağlayabiliyor.



IM Motors, sisteminin aynı pil kapasitesiyle Tesla Model Y'ye göre üç kat daha fazla menzil sağlayabileceğini iddia ediyor.



Şu anda Çin'de satılan giriş seviyesi Model Y, yalnızca 62,5 kWh kapasiteli bir batarya paketi ve 593 kilometrelik CLTC menziliyle donatılmış.



Nio alt markası Onvo'nun ilk modeli olan L60 da standart olarak 60 kWh'lik bir batarya paketiyle geliyor ve 555 kilometrelik bir CLTC menzili sağlıyor.



EREV'ler genellikle tamamen elektrikli bir platform üzerine inşa ediliyor ve güç bataryadan geliyor, ek motor ise sadece batarya gücü düşük olduğunda bataryayı şarj etmek için bir jeneratör görevi görüyor.



IM Motors, Model Y veya Onvo L60'a motor takarak müşterileri bataryalı elektrikli aracın (BEV) menzil kaygısı olmayan sürüş deneyimini yaşamalarını istiyor.



Elektrikli araç üreticisi, EREV modellerini dahili süper şarj cihazlarıyla donatarak yeni bir enerjili araç (NEV) kategorisine öncülük ettiğini iddia ediyor.



15 DAKİKADA 310 KİLOMETRE MENZİL



4C şarj hızını destekleyen batarya, 268 kW'a kadar tepe şarj gücüyle, sadece 15 dakikalık şarjla 310 km menzil sağlıyor.



Bu hamle, büyük bataryalı hibrit araçların Çin'de giderek daha popüler hale gelmesiyle birlikte geldi.



Çin Otomotiv Akü İnovasyon İttifakı'nın (CABIA) verilerine göre, haziran ayında PHEV modelleri için pil paketlerinin ortalama kapasitesi 29,1 kWh olarak gerçekleşti ve üst üste üçüncü ay 29 kWh'yi aştı.



Karşılaştırma yapmak gerekirse, 2020 yılının başlarında PHEV modellerinin pil paketlerinin ortalama kapasitesi 20 kWh civarındaydı.



Nio, şu ana kadar sadece BEV üretmeye kararlı olan neredeyse tek Çinli EV üreticisi konumunda.



Xpeng, Kasım 2024'te Kunpeng Süper Elektrik Sistemi adı verilen uzatılmış menzilli sistemini tanıttı ve sistemle donatılan araçların 430 kilometreye kadar batarya menziline ve toplamda bin 400 kilometreye kadar menzile sahip olacağını iddia etti.