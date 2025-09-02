170 kilometre uçuyor... Deneme seferleri başladı

Uzun yıllardır beklenen uçan araba deneme seferlerine başladı ve 300 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.

Milyarder iş insanı tarafından finanse edilen uçan araba deneme seferlerine başladı. Pervaneleri açıkta olmayan araç 170 kilometre uçabiliyor, birim maliyeti 2 milyon Yuan'ın üzerinde (yaklaşık 300 bin dolar).

ABC 7'nin haberine göre, Kaliforniya, San Mateo'daki bir şirket tarafından geliştirilen uçan araba iki havalimanıyla sözleşme imzaladı ve deneme seferlerine başladı.

Siyah, tamamen elektrikli aracın pervaneleri açıkta değil, dikey olarak kalkış ve iniş yapabiliyor ve normal yollarda kullanılabiliyor.

New York Post'un daha önceki bir haberine göre, Musk'ın SpaceX'i de bu şirkete yatırımcı. Arabanın maliyeti 300 bin dolar, yani yaklaşık 2,14 milyon Çin Yuanı ve şimdiden 3 bin 300 ön sipariş aldı.

