2 bin beygiri aşan gücüyle rekorlar kırmıştı: Üretimi sona eriyor

Hırvat otomotiv üreticisi Rimac, elektrikli hiper otomobil dünyasında standartları yeniden belirleyen Nevera modelinin üretim sürecini planlanandan çok daha erken bir tarihte noktalıyor. Başlangıçta 150 adet üretilmesi öngörülen bu özel otomobil, toplamda 71 adetlik bir üretimle bantlara veda etmeye hazırlanıyor. Şirket şu anda son 10 adetlik Nevera R serisinin üretimini tamamlıyor ve bu araçların yıl sonuna kadar sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

BEKLENEN ÜRETİM SAYISINA ULAŞAMASA DA GÖREVİNİ TAMAMLADI

Şirketin CEO'su Mate Rimac, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamada üretim sürecinin detaylarını paylaştı. 2022 yılında müşteri teslimatları başlayan seride, 51 adet standart Nevera ve 20 adet daha yüksek performanslı Nevera R modeli banttan inmiş oldu. 150 adetlik ilk planlamanın yarısına bile ulaşılamamış olması dışarıdan bir hayal kırıklığı gibi görünse de şirket yönetimi ortaya çıkan tablodan oldukça memnun.

Mate Rimac, bu üretim sayısının yine de çok iyi bir başarı olduğunu belirterek, Nevera'nın dünyada en çok satan elektrikli hiper otomobil unvanını elinde tuttuğunu hatırlattı. Ünlü yönetici, bu modelin getirdiği deneyim ve altyapı olmadan bugünkü devasa üretim tesislerinin kurulamayacağını ve Bugatti Tourbillon projesinin hayata geçemeyeceğini ifade etti. Aracın tarihteki yerini aldığını vurgulayan Rimac, bu eşsiz yolculuğun bir parçası olan tüm araç sahiplerine teşekkürlerini sundu.

AKILLARA DURGUNLUK VEREN PERFORMANS VERİLERİ

İlk olarak 2018 yılında C Two konseptiyle tanıtılan Rimac Nevera, 2021 yılında seri üretime geçtiğinde sunduğu rakamlarla otomotiv sektörünü şaşkına çevirmişti. Dört adet elektrik motorundan güç alan standart versiyon, 1.914 beygir güç üreterek 0'dan 100 km/s hıza sadece 1,85 saniyede ulaşıyordu. Saatte 415 kilometre maksimum hıza çıkabilen aracın 400 metre süresi ise 9,1 saniye olarak kayıtlara geçti.

Bu yıl tanıtılan Nevera R versiyonu ise mühendislik sınırlarını daha da ileriye taşıdı. Motor gücü 2.107 beygire çıkan bu özel seri, 0-100 km/s hızlanmasını 1,74 saniyeye indirmeyi başardı. Aracın 0'dan 200 km/s hıza ulaşması sadece 4,38 saniye sürerken, 300 km/s hıza çıkmak için yalnızca 8,66 saniyeye ihtiyaç duyuyor.

BUGATTİ VE OTONOM TAKSİ PROJELERİYLE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Rimac Nevera modelinin üretiminin sona ermesi, şirket için bir bitişten ziyade yepyeni bir başlangıcı temsil ediyor. Rimac Grubu, hiper otomobil pazarının çok ötesine geçerek faaliyet alanlarını genişletmeye devam ediyor. Gelişmiş elektrikli araç bileşenleri tasarlayan ve tedarik eden Rimac Technology bölümü, küresel markalarla ortaklıklarını sürdürüyor.

Bunun yanı sıra şirket, 2021 yılında kurulan Bugatti Rimac ortaklığında çok önemli bir role sahip. Bu iş birliğinin en büyük meyvesi olan Bugatti Tourbillon, üç elektrik motorunu atmosferik 8.3 litrelik V16 motorla birleştirerek tam 1.800 beygir güç sunan bir hibrit hiper otomobil olarak yollara çıkmaya hazırlanıyor. Öte yandan Rimac, tamamen otonom ulaşım alanına da iddialı bir giriş yaptı. Şirketin otonom sürücüsüz taksi projesi Verne, bu yılın başlarında faaliyetlerine başlayarak markanın gelecekteki teknoloji odaklı vizyonunu tüm dünyaya gösteriyor.