2 hafta şarjda bıraktı, elektrikli aracı bozuldu

Tesla Cybertruck sahibi, iki hafta boyunca şarjda kalan elektrikli aracını çalışmaz halde buldu.



Uzun tatil süresi boyunca Tesla Cybertruck'ını şarjda bırakan AJ Esguerra, tatilden döndüğünde aracının çalışmadığını fark etti.



İki hafta boyunca şarjda kalan araç için Tesla'dan yardım talep eden Esguerra, "Yardıma ihtiyacım var. 2 hafta tatildeydik ve yeni döndük, ancak CT hiç açılmıyor. Uygulamama baktım ve en son 11 gün önce bağlandığını gösteriyor." mesajını paylaştı.



ARIZONA SICAKLARI ETKİLEMİŞ OLABİLİR



Arizona'daki sıcak hava dalgasının sürekli şarjda olan Cybertruck'ı etkileyebileceğini düşünen Esguerra, Tesla yetkililerini aradı ve teknisenler Cybertruck'ı çalıştırarak servis merkezine derinlemesine inceleme yapmak için götürdü.



SORUN GÜÇ DÖNÜŞTÜRÜCÜSÜNDEN KAYNAKLI



Yapılan incelemeler sonrasında güç dönüştürücüsünün arıza yapmasından dolayı Cybertruck'ın çalışmadığı anlaşıldı.