200 kilometre menzili var... Fiyatı 5 bin dolar

Geely'nin Livan Auto'su, yepyeni mikro elektrikli aracı Livan Smurf'ün ilk görüntülerini resmen tanıttı. Kompakt bir şehir içi EV olarak konumlandırılan Livan Smurf, tek motorlu bir güç aktarma organına sahip ve Lityum Demir Fosfat (LFP) pil takımıyla donatılmış olup, popüler Wuling Hongguang Mini EV , Chery QQ Icecream ve Bestune Pony ile aynı segmentte rekabet etmeyi hedefliyor.



Livan Şirin, kompakt ve sevimli "küçük kutu" bir tasarıma sahip. Ön yüzü, dar ve kapalı bir ızgara ve "Orman Ruhu Gözü" farlarıyla dikkat çekiyor ve genel olarak sevimli bir görünüm sunuyor. "Büyük gözler", gümüş renkli bir ön tamponla birleşerek görsel bir "gülümseme" etkisi yaratıyor. Şarj portu, aracın ön tarafında ortalanmış bir konumda yer alıyor.



Smurf, yandan bakıldığında düz bir profile sahip. Alıcılar, hem çift tonlu hem de tek tonlu gövde kaplama seçeneklerine sahip olacak. Yeni araç, 14 inç alaşım jantlarla donatılmış.



Livan, iç mekanda sade ama bir o kadar da estetik bir görünüm sunuyor. İç mekanda Sakura Pembesi, Kale Grisi ve Orman Yeşili olmak üzere üç renk seçeneği sunuluyor. Pratik özellikler arasında iki kollu direksiyon simidi, döner vites kolu, yüzen merkezi kontrol ekranı ve kullanışlı dış kancalar yer alıyor.



ABS SİSTEMİ VAR



Livan Smurf, 3100 mm uzunluğunda, 1558 mm genişliğinde ve 1610 mm yüksekliğinde olup, 2015 mm dingil mesafesine sahip. Boş ağırlığı 815 kg, brüt araç ağırlığı ise 1125 kg'dır. Yekpare gövde yapısıyla üretilen aracın ön ve arka çıkıntıları sırasıyla 553 mm ve 532 mm'dir. Yaklaşma açısı 25 derece, uzaklaşma açısı ise 35 derece. Ön iz genişliği 1315 mm, arka iz genişliği ise 1311 mm olarak dizayn edildi. Lastik ölçüleri 155/65R14 olup, araçta gelişmiş güvenlik için Kilitlenme Önleyici Fren Sistemi (ABS) bulunuyor.



40 BEYGİR GÜÇ ÜRETİYOR, 100 KİLOMETRE HIZA ÇIKIYOR



Livan Smurf'e güç veren tek bir elektrik motoru, maksimum 30 kilowatt (40 beygir) güç sağlıyor. Bu motor, aracın 100 km/s azami hıza ulaşmasını sağlıyor.

200 KİLOMETRE MENZİLİ VAR



Livan Smurf, China EV DataTracker'a göre bu yılın Ocak-Temmuz ayları arasında 101 bin 514 adet satılan, daha önce piyasaya sürülen Geely Panda Mini EV'nin yeniden markalanmış versiyonu. Aracın yaklaşık 17 kWh'lik bir batarya paketine ve yaklaşık 200 km'lik bir CLTC menziline sahip olacağı tahmin ediliyor. Satış fiyatının da 5 bin dolar (yaklaşık 200 bin lira) olması bekleniyor.