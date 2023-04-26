2024 Skoda Superb ve Kodiaq'tan ilk ipuçları

Volkswagen Grubu markalarından biri olan Skoda, amiral gemisi modeli Superb ve Kodiaq'ın yeni neslini bu sonbaharda tanıtmaya hazırlanıyor.

Hafif hibrit teknolojisine sahip benzinli ve dizel motorların yanında plug-in hibrit versiyonlar da sunulacak.

Sonbaharda iki model için ayrı etkinlikler düzenleneceği belirtilirken, ilk teslimatların yıl sonuna kadar ya da 2024'ün başında olması bekleniyor.

Dördüncü nesil Superb yine hem hatchback hem de Estate olarak sunulacak.