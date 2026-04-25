2026 Jeep Compass Türkiye Yollarında: Premium SUV Standartları Yeniden Belirleniyor

2026 yılı itibarıyla kompakt SUV segmenti, Türkiye 'nin en rekabetçi otomobil kategorisi haline geldi. Alıcılar artık yakıt ekonomisi ile sürüş keyfi arasında seçim yapmak zorunda kalmak istemiyor; üstelik "premium" beklentisi de dramatik biçimde yükseldi — dokunmatik ekranlar, sürücü destek sistemleri ve kişiselleştirme seçenekleri standart kabul edilmeye başlandı.

Bu tabloda Jeep 'in yanıtı net: Markanın ikonik off-road DNA'sını koruyarak şehir kullanımına da tam anlamıyla uygun, 48 V mild-hybrid teknolojisiyle donatılmış yeni bir Compass.

DIŞARIDAN BAKILDIĞINDA

Yeni Compass, önceki nesle kıyasla çok daha keskin bir çizgiye sahip. 4.552 mm uzunluğu ve 2.795 mm dingil mesafeyle segmentinin üst bandına yerleşiyor; 1.928 mm genişlik ise yolda fark edilir bir duruş sağlıyor.

Limited versiyonla gelen panoramik açılabilir sunroof ve Full-LED reflektör farlar standart donanıma dahilken, Summit versiyonunda LED Matrix farlar ve aydınlatmalı 7 slot ikonik ön ızgara konumlandırmayı bir üst seviyeye taşıyor. Arka Logo Aydınlatmalı LED stop lambaları da yalnızca Summit'e özgü detaylar arasında.

Renk seçenekleri: Havai Yeşili, Pasifik Mavi, Yosemite Gri, Volkanik Siyah, Antarktika Beyaz, Amazon Kahve. Volkanik Siyah dışındaki tüm renklerde çift tonlu görünüm için siyah tavan standart olarak sunuluyor.

E-HYBRID TEKNOLOJİSİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Yeni Compass'ın tek seçeneği e-Hybrid. Bu sistem, geleneksel bir tam hibrit veya plug-in hibrit değil; 48 voltluk entegre bir elektrik motoru desteğiyle çalışan mild-hybrid mimarisi.

Teknik olarak şu unsurlardan oluşuyor:

· İçten yanmalı motor: 1.2 litre, 3 silindirli, 100 kW / 136 HP, 230 Nm tork

· e-Motor: 21 kW / 28 HP, 50 Nm tork

· Sistem çıkışı: 106 kW / 145 HP

· Şanzıman: eDCS6 (6 ileri elektrikli çift kavramalı)

· Çekiş: FWD (ön tekerlekten çekiş)

· Batarya kapasitesi: 0,9 kWh

Elektrik motoru, özellikle düşük hızlarda ve kalkışlarda içten yanmalı motoru destekleyerek anlık yük azaltıyor. Sonuç: WLTP birleşik döngüsünde 5,6–5,7 L/100 km tüketim ve 127–130 g/km CO₂ emisyonu.

Performans tarafında 0–100 km/s hızlanma 10,0 saniyede tamamlanırken maksimum hız 195 km/s olarak belirleniyor.

İKİ VERSİYON, FARKLI KİŞİLİKLER

Yeni Jeep Compass Limited

Temel donanım seviyesi olan Limited, segment için sıra dışı sayılabilecek bir özellik listesiyle geliyor:

· 16" multimedya ekranı ve 10,25" dijital gösterge paneli

· Selec-Terrain sürüş modları

· Seviye 2 otonom sürüş desteği

· Adaptif hız sabitleyici

· Şerit konumlandırma asistanı

· Otomatik acil frenleme sistemi

· Premium ses sistemi (Focal Hi-Fi)

· Navigasyon sistemi

· Kablosuz Apple CarPlay™ ve Android Auto™

· Panoramik açılabilir sunroof

· 360° alt gövde koruması

· Anahtarsız giriş ve çalıştırma

· Çift bölgeli otomatik klima

· Renkleri kişiselleştirilebilir ambiyans aydınlatma

Koltuklar siyah-gri Washington kumaşından oluşuyor; 7-parçalı kabartmalı orta bölüm tasarımı ve Jeep logolu detaylar var.

YENİ JEEP COMPASS SUMMIT

Limited'in üzerine eklenen Summit paketinin öne çıkan farkları:

· LED Matrix farlar

· Aydınlatmalı 7 slot ön ızgara

· Karartılmış arka camlar

· Ön sis farları

· 360° kamera

· Handsfree elektrikli bagaj kapağı

· Kablosuz şarj

· Isıtmalı ön cam (buz çözücü)

· Kör nokta sistemi

· Suni deri koltuklar — havalandırmalı ve masaj fonksiyonlu

· Hafızalı sürücü koltuğu

· Isıtmalı direksiyon simidi

Summit'in koltukları Gri & Siyah Scuba suni deriden yapılmış; perforeli "Goldrake" deseni ve gri dikiş detaylarıyla kabin görünümü belirgin biçimde farklılaşıyor.

Her iki versiyonda da 18" alaşım jantlar (parlak gri boyalı) ve 225/60 R18 A+ sınıfı lastikler standart olarak sunuluyor.

OFF-ROAD YETENEKLERİ GERÇEK Mİ?

Jeep, yıllar içinde markasının off-road iddialarını rakamlarla desteklemeye alıştı. Yeni Compass'ın teknik boyutları bu açıdan net bir tablo çiziyor:

Parametre Değer

Yerden yükseklik 200 mm

Su geçiş derinliği 408 mm

Yaklaşma açısı 20°

Uzaklaşma açısı 27°

Tepe aşma açısı 16°

Çekme kapasitesi 1.150 kg (SAE) SUV araçlar kategorisine giren Jeep Compass’in Selec-Terrain sistemiyle birlikte bu değerler, gündelik şehir kullanımının çok ötesine geçen bir kabiliyete işaret ediyor. Özellikle 408 mm su geçiş derinliği bu sınıfta dikkat çekici bir rakam.

YENİ JEEP COMPASS'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Özellik Değer

Motor hacmi 1.199 cc

Silindir sayısı 3

Sistem maks. güç 106 kW / 145 HP

Sistem maks. tork 230 Nm

Şanzıman eDCS6

Çekiş sistemi FWD

0–100 km/s 10,0 sn

Maksimum hız 195 km/s

Yakıt tüketimi (WLTP) 5,6–5,7 L/100 km

CO₂ emisyonu (WLTP) 127–130 g/km

Uzunluk 4.552 mm

Genişlik (aynalar katlı) 1.928 mm

Aks mesafesi 2.795 mm

Çalışır durum ağırlığı 1.667 kg

SONUÇ: PREMIUM SUV'DA ÇITA NEREDE?

Yeni Jeep Compass'ın piyasaya girdiği dönem, Türkiye'de SUV modelleri alıcılarının donanım-fiyat dengesini çok daha bilinçli sorguladığı bir döneme denk geliyor. Seviye 2 otonom sürüş desteği, Focal Hi-Fi ses sistemi ve masaj fonksiyonlu koltuklar gibi özelliklerin bu segmentte standart hale gelmesi, "premium" kavramının gerçekten ne anlama geldiğini yeniden tartışmaya açıyor.

Yeni Jeep Compass e-Hybrid, hem Limited hem de Summit versiyonlarıyla Türkiye'deki Jeep yetkili satıcılarında görücüye çıktı.