23 adetlik ekstra özel versiyon: Audi RS7 Exclusive Edition

Audi, siyah özel bir tonuna sahip RS7 Exclusive Edition modelini tanıttı.

Sınırlı süre satışta kalacak olan RS7 Exclusive Edition, sadece 23 adet üretilecek.

Model ön spoiler, ayna kapakları ve arka difüzör için karbon fiber kullanan “Karbon Optik” paketi ile birlikte satışa sunulacak.

Bu özel versiyonun içinde de özel dokunuşlar yapılmış.

Audi Exclusive Edition RS7, 591 beygir güç ve 800 Nm tork üreten çift turbo şarjlı, 4.0 litrelik bir V8 ile geliyor. Bu özel model 0'dan 100'e hızlanmasını ise sadece 3.5 saniyede tamamlıyor. Aracın azami hız ise 306 km/sa ile sınırlandırılmış.

Audi RS7 Exclusive Edition’ın fiyatı 166.495 dolardan başlıyor.