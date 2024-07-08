27 yıl sonra ilk üretim kararı: Çinli BYD ile imzalar atıldı

Türkiye'ye 27 yıl sonra ilk kez otomotivde doğrudan yatırım geldi. Çinli otomobil üreticisi BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalar atıldı. 1 milyar dolarlık yatırımla kurulacak fabrika yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak.

27 yıl sonra ilk üretim kararı: Çinli BYD ile imzalar atıldı
Çinli BYD’den Türkiye’ye 1 milyar dolarlık yatırım kararı

Çinli BYD’den Türkiye’ye 1 milyar dolarlık yatırım kararı

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Cumhurbaşkanı , dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yatırıma yönelik imzalanan anlaşma törenine katıldı.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulün ardından Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yapmasına yönelik anlaşma imzalandı.

27 yıl sonra ilk üretim kararı: Çinli BYD ile imzalar atıldı - 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yer aldığı törende, anlaşmayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu imzaladı.

İmza töreninin ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

BYD 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMLA YILDA 150 BİN ÜRETECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yapılan anlaşma çerçevesinde, BYD’nin Türkiye’de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla, yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ve Ar-Ge merkezi kurması öngörülüyor.

2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste 5.000 kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.

Geçen ay Çinli otomobillere yüzde 40 ek ithalat vergisi getirildi.

Ancak sonrasında çıkarılan karar ile teşvik belgesi alan şirketler bu vergiden muaf tutuldu.

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ÇİNLİ SWM MOTOR DA ÜRETİM İÇİN BAŞVURDU

BYD'nin ardından, bir başka Çinli üretici SWM Motor da Türkiye'de üretim için başvurdu. 

Şirketten yapılan açıklamada "Şu anda yıllık 50 binden fazla araç üretim kapasitesine sahip bir üretim tesisi üzerinde çalışıyoruz." denildi.

Çinli SWM Motor'dan Türkiye'de üretim başvurusu

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