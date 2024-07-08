27 yıl sonra ilk üretim kararı: Çinli BYD ile imzalar atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yatırıma yönelik imzalanan anlaşma törenine katıldı. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kabulün ardından Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yatırım yapmasına yönelik anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yer aldığı törende, anlaşmayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu imzaladı.



İmza töreninin ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

BYD 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMLA YILDA 150 BİN OTOMOBİL ÜRETECEK



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yapılan anlaşma çerçevesinde, BYD’nin Türkiye’de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla, yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ve Ar-Ge merkezi kurması öngörülüyor.



2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste 5.000 kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.



Geçen ay Çinli otomobillere yüzde 40 ek ithalat vergisi getirildi.



Ancak sonrasında çıkarılan karar ile yatırım teşvik belgesi alan şirketler bu vergiden muaf tutuldu.

