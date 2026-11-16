280 beygirlik Toyota GR Yaris Türkiye'de: İlk sahibi milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu oldu

Ralli genlerini sokaklara taşıyan safkan performans otomobili Toyota GR Yaris’in Türkiye ’deki ilk teslimatı, milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu ’na yapıldı. Pistlerdeki hız tutkusunu yollara taşıyacak olan şampiyon sporcu, markanın ülkemize çok sınırlı sayıda getireceği bu özel modelin ilk sahibi oldu. Toprak, aracını teslim aldıktan hemen sonra bayinin önünde ufak bir şov yaparak yeni otomobiliyle donut çizmeyi de ihmal etmedi.

SADECE 18 CC YÜZÜNDEN MİLYONLARCA LİRALIK FARK

Toprak Razgatlıoğlu’nun garajına giren bu dikkat çekici otomobil , sunduğu performans kadar Türkiye'deki dudak uçuklatan fiyat etiketiyle de epey konuşuluyor. Dört tekerlekten çekiş sistemi, 280 beygirlik gücü ve saf sürüş keyfi sunan manuel şanzımanıyla öne çıkan modelin fiyatı, duyanları şaşkına çeviriyor.

Açıklanan resmi listelere göre giriş seviyesi olan "GR Yaris Performance 4x4 280 HP M/T" versiyonu 8 milyon 950 bin TL, aerodinamik detaylarıyla öne çıkan "Aero Performance" donanımı ise tam 10 milyon 190 bin TL fiyat etiketi taşıyor.

Standart bir B segmenti hatchback boyutlarındaki bu aracın 9-10 milyon TL bandına ulaşmasının ardında ise vergi sisteminin acımasız bir detayı yatıyor. GR Yaris'in kaputunun altındaki üç silindirli turbo motorun hacmi tam olarak 1.618 cc. ÖTV dilimlerine göre, 1.600 cc'ye kadar olan araçlar alt vergi diliminde yer alırken, 1.601 cc ve üzerindeki araçlar bir üst vergi dilimine dâhil ediliyor. Kısacası sadece 18 cc'lik bir fazlalık yüzünden araç üst ÖTV dilimine giriyor ve fiyatı milyonlarca lira artıyor. Toyota'nın sınırlı üretim olan bu model için özel bir homologasyon sürecine gitmemesi ya bu süreçte başarısız olması da bu astronomik rakamın temel sebebi olarak gösteriliyor.

ŞAMPİYON İÇİN MOTOGP SEZONU ERKEN KAPANDI

Yeni otomobilinin keyfini sürecek olan Toprak Razgatlıoğlu cephesinde, pistlerden ise maalesef üzücü bir haber geldi. World Superbike’ta 2021, 2024 ve 2025 yıllarında elde ettiği üç şampiyonluğun ardından bu yıl Pramac Yamaha takımıyla MotoGP'ye adım atan milli sporcumuz, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu erken kapatmak zorunda kaldı.

Ekim ayının başlarında Endonezya Grand Prix'si antrenman turlarında geçirdiği talihsiz kaza sonucu omzundan sakatlanan Toprak, büyük bir fedakârlıkla yarışa çıkmış ve ardından tedavi için Türkiye’ye dönmüştü. Ancak burada çekilen MR ve yapılan ileri tıbbi tetkikler sonucunda sakatlığın sanılandan daha ciddi olduğu ortaya çıktı.

Pramac Yamaha takımı, Toprak’ın sezonun kalan yarışlarında piste çıkmayacağını ve 26 Ekim'de İtalya'nın Milano kentinde ameliyat masasına yattığını resmen duyurdu.

MotoGP'deki ilk sezonunda yedi yarışta puan almayı başaran ve sezonu 18 puanla noktalamak durumunda kaldı.

Şimdi tamamen sağlığına kavuşup pistlere eskisinden de güçlü dönmeye odaklanan şampiyon, bu iyileşme sürecinde yeni GR Yaris'i ile yollarda moral depolayacak.