3 milyar dolarlık yatırım gündemde. Audi'den ABD'ye ikinci bir yatırım daha gelebilir

Kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde ilk üretim tesisini kuracağını açıklayan Audi , yatırım planlarını büyütüyor. Başlangıçta 4 milyar dolarlık bir bütçe ve 2030'ların başında faaliyete geçmesi planlanan bu tesis, Alman üreticinin Amerika pazarındaki varlığını güçlendirmeyi ve yüksek ithalat vergilerinden kaçınmasını hedefliyor.

Yıllık 200 bin araç üretim kapasitesine ve 4 bin 500 kişilik istihdama sahip olması planlanan fabrika için ortaya çıkan yeni belgeler, markanın kesesini çok daha fazla açmaya hazırlandığını gösteriyor.

İKİNCİ AŞAMA İLE YATIRIM BÜYÜYOR

Otomotiv basınına yansıyan yerel yönetim belgelerine göre Audi, inşaat çalışmaları başlamadan önce yatırım miktarını artırmayı değerlendiriyor. Bu yeni plana göre, projeye 3 milyar dolar daha aktarılması ve daha önce açıklanan istihdama ek olarak 3 bin kişiye daha iş imkânı sağlanması öngörülüyor.

2033 yılına kadar hayata geçmesi beklenen bu ikinci aşamanın, fabrikanın yıllık üretim kapasitesini 300 bin ile 350 bin bandına taşıyacağı tahmin ediliyor. Bu rakamlar, markanın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyüme hedeflerine ne kadar kararlı bir şekilde yaklaştığını kanıtlıyor.

GÜMRÜK VERGİLERİ VE DEVLET TEŞVİKLERİ

Audi'nin bu devasa yatırımının arkasında yatan en büyük nedenlerden biri yüksek ithalat maliyetleri. Sadece geçtiğimiz yıl ithalat vergileri nedeniyle yaklaşık 1,4 milyar dolar ödeyen şirket, yerel üretimle bu finansal yükten kurtulmayı amaçlıyor. Üstelik Amerikan hükûmeti de bu yatırımı kolaylaştırmak adına oldukça cömert davranıyor.

Proje kapsamında Audi'ye 458 milyon dolarlık vergi indirimi ve inşaat ile altyapı geliştirmeleri için 120 milyon dolarlık hibe sağlanacak. Bunlara ek olarak yol çalışmaları, altyapı hizmetleri ve iş gücü harcamaları için 430 milyon dolarlık ek bir fon daha ayrılacak.

Ayrıca, fabrika tam kapasiteyle çalışmaya başlayana kadar Avrupa Birliği'nden gelen ürünlere uygulanan yüzde 15'lik ithalat vergisinin yüzde 10'a düşürülmesi bekleniyor. Siyasi ortamdaki değişiklikler nedeniyle bu vergi indiriminin geleceği şu an için belirsizliğini korusa da markanın maliyetlerini ciddi oranda hafifleteceği kesin.

TOPLAM YATIRIM 7 MİLYAR DOLARI BULABİLİR

Eğer Alman üretici, sızdırılan bu planı tüm hatlarıyla hayata geçirirse Georgia'daki tesisin toplam maliyeti 7 milyar dolara, yaratılan istihdam ise 7 bin 500 kişiye ulaşacak. Henüz bu ikinci yatırım aşaması hakkında resmî bir duyuru yapılmamış olsa da ortaya çıkan veriler,

Audi'nin dünyanın en büyük pazarlarından birinde ne kadar kalıcı ve güçlü bir temel atmak istediğini açıkça ortaya koyuyor.