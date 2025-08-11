35 dakikada şarj oluyor, 250 bin liradan satılıyor

Wuling , 11 Ağustos'ta 1,7 milyonuncu Hongguang Mini EV'sinin Çin'deki üretim hattından resmen çıktığını duyurdu. Ayrıca, her iki dakikada bir aracın satıldığını ve Çin'de A00 sınıfı küçük, uygun fiyatlı saf elektrikli araç segmentinde 60 aydır üst üste satış şampiyonu olduğunu iddia etti.



Wuling Hongguang Mini EV şu ana kadar toplam 1.986 patente ulaştı.



2022 yılında Wuling Hongguang Mini EV'nin toplam satışları 554 bin adedi aştı. 2023 yılında bu sayı 237 bin 863 adedi aştı. 2024 yılında ise toplam satışlar 1,4 milyon adedi aştı.



Geriye dönüp baktığımızda, Wuling, Hongguang Mini EV'yi ilk olarak Temmuz 2020'de 23'üncü Chengdu Otomobil Fuarı'nda piyasaya sürdü. Seri şu anda üçüncü nesil Hongguang Mini EV, beş kapılı model, Game Boy versiyonu, Cabrio versiyonu ve Classic versiyonundan oluşuyor. Wuling ayrıca Yili Ranch, Capybara Go!, Eggy Party ve Boonie Bears gibi markalar ve oyunlarla da iş birliği yaptı.



Beş kapılı versiyonun Şubat ayında 48 bin Yuan'dan (6 bin 200 ABD Doları, yaklaşık 250 bin lira) başlayan fiyatlarla piyasaya sürüldü. Bu versiyonun uzunlukları 3256/1510/1578 mm (u/g/y) ve dingil mesafesi 2190 mm. Boş ağırlığı ise 780 kilogram oldu.



Araç, maksimum 30 kW (40 hp) güce sahip bir arka elektrik motoru ve 16,2 kWh lityum demir fosfat batarya paketiyle donatılmış olup, 100 km/s azami hız ve 205 km CLTC menzili sağlıyor. Hızlı şarj modunda yüzde 30'dan yüzde 80'e şarj süresi 35 dakika, yüzde 20'den yüzde 100'e yavaş şarj ise 4,8 saat sürüyor.

