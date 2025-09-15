45 milyar dolarlık hisse sattı... BYD'ye şüpheyle bakılıyor

BYD, Çin'deki yıkıcı fiyat savaşının ortasında rekabeti savuşturma yeteneği konusundaki endişelerin artmasıyla birlikte, 45 milyar dolarlık hisse senedi satışının ardından yatırımcı güvenini yeniden tesis etme konusunda baskı altında.



Çinli elektrikli araç üreticisinin Hong Kong'da listelenen hisseleri, sadece dört ay önce ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 30'dan fazla değer kaybederek rakiplerinin gerisinde kaldı. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, analistlerin BYD'ye yönelik satış notları 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.



Yatırımcılar, BYD'nin büyük indirimlerde öncü olma stratejisine karşı sabrını yitirirken, hükümet sektörde büyük bir yıkıma yol açan sözde gerilemeyi bastırıyor. Aynı zamanda, Geely Automobile Holdings ve Zhejiang Leapmotor Technology gibi rakipler de güç kazanıyor.



Financiere de L Echiquier Asya hisse senetleri başkanı Kevin Net, "Yatırımcıların uzun vadeli olumlu bir bakış açısına sahip olduğuna inansam da, BYD'nin anti-involution bağlamındaki agresif 'fiyat baskısıyla pazar payı kazanımı' stratejisi konusunda ciddi endişeler var. Kısa vadede, bu durum hem ciroyu hem de marjları olumsuz etkilemeye devam edecektir." dedi.



KARLILIKTA YÜZDE 30 DÜŞÜŞ VAR



Şirket, Haziran çeyreği kârında yüzde 30'luk bir düşüş bildirdi. Bu durum fiyat savaşının etkisiyle üç yıldan uzun süredir ilk kez yaşanan bir düşüş oldu. Çin'in en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, üreticilerin pazar payı için mücadele ettiği son birkaç yıldır çok sayıda indirim dalgasının ana itici gücü oldu.



PEKİN YÖNETİMİ FRENLEMEYE BAŞLADI



Bu arada Pekin, deflasyonist baskı yarattığını ve Çin imalatının uluslararası itibarına zarar verdiğini düşündüğü aşırı rekabeti dizginleme çabalarında giderek daha fazla sesini yükseltiyor.



ÜRÜN YELPAZESİ ESKİDİ



BYD, bu yıl 4,6 milyon araç teslim etmeyi planlıyor, bu rakam, önceki 5,5 milyonluk hedefinden oldukça düşük. Bu düşürülmüş hedefe bile ulaşabilmek için şirketin son dört ayda yaklaşık 1,7 milyon adet araç teslim etmesi gerekiyor. Eskiyen ürün yelpazesi ve yeni yasal düzenlemeler göz önüne alındığında oldukça zorlu bir görev.



LANSMANLAR ERTELENDİ



Piyasa gözlemcileri, 2026'nın ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek yeni modellerin BYD için önemli bir hisse senedi katalizörü olacağını söylüyor. Şirket, araçları daha rekabetçi hale getirebilmek ve rakiplerinin son dönemdeki ürün gamıyla başarıya ulaşması nedeniyle bazı lansmanları gelecek yıla erteledi.



CLSA Hong Kong'da Çin Endüstriyel Araştırmalar Eş Başkanı Xiao Feng, "Hiçbir OEM ürün döngüsünü sonsuza dek güçlü tutamaz; BYD bile bunu yapamaz." dedi. BYD'nin sunduğu ürünler, 2018-2024 yılları arasındaki hakimiyetinden bu yana bayatladı ve alıcılar Geely ve Leapmotor gibi "yeni yüzlere" yöneldi.



Yurt içindeki zorluklara rağmen, BYD daha fazla ürün lansmanı ve artan yerel üretim sayesinde yurt dışında güçlü bir ilerleme kaydediyor. Goldman Sachs Group Inc. analistlerine göre, yurt dışı satış hacmi 2025 yılında 900 bin ila 1 milyon adede ulaşabilir ve yönetimin yıl başındaki 800 bin hedefini aşabilir.



Hisse senedi için değerleme, ileriye dönük tahmini kazançların 17 katı seviyesinden işlem gören ve üç yıllık 20 katı olan ortalamanın altında kalan bir diğer ilgi çekici nokta. Bu arada, opsiyon hacmi, Haziran ayındaki seviyenin neredeyse üç katı olan yaklaşık 600 bin toplam sözleşmelik rekor seviyeye ulaştı.



TÜM GÖZLER ÜZERİNDE OLACAK



Şirketin önümüzdeki dönemde piyasaya süreceği yerli ürün lansmanları, özellikleri ve fiyatlandırma stratejisi üzerinde tüm gözler üzerinde olacak. Analistler, yeni görünümler, düşük fiyatlı modellerde God's Eye otonom sürüş sisteminin yer alması ve plug-in hibrit araçlar için batarya iyileştirmelerinin yanı sıra uzatılmış menziller bekliyor.



Allspring Global Investments'ta fon yöneticisi olan Gary Tan, "BYD'yi yalnızca son derece verimli bir elektrikli araç üreticisi olmaktan çıkarıp bir teknoloji lideri olarak yeniden konumlandıran stratejik gelişmeler, yatırımcı algısını yeniden şekillendirebilir ve kazançlar üzerindeki kısa vadeli aşağı yönlü baskıya rağmen değerleme yeniden değerlendirmesi yoluyla hisse senedi fiyatını yukarı yönlü hareket ettirebilir" dedi.