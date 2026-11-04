470 beygirlik canavar sahneye çıktı: Jeep geleneğini değiştirdi

Arazi araçları denildiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan Jeep , 2026 SEMA Fuarı'nda kendi yazılı olmayan kurallarını yıkan yeni bir konsept tanıttı.

Las Vegas'ta otomobil tutkunlarının beğenisine sunulan Wrangler Scrambler SRT konsepti, markanın tarihinde bir ilke imza atarak bağımsız ön süspansiyon sistemiyle dikkat çekiyor. Stellantis tarafından 2 Kasım'da sergilenen bu iki kapılı ve kullanışlı bir kasa alanına sahip pikap, kaputunun altındaki 6.4 litrelik Hemi V8 motoruyla yüksek hızlı çöl sürüşlerini hedefliyor.

KAPUTUN ALTINDAKİ DEV: 470 BEYGİRLİK HEMI V8

Jeep 'in şimdilik seri üretim bir modelden ziyade gelecekteki donanım vizyonunu yansıtan bir konsept olarak sunduğu bu aracın kalbinde, markanın "Punk'n" adını verdiği parlak turuncu renkle süslenmiş bir güç ünitesi yatıyor. 6.4 litrelik Hemi V8 motor, araca 470 beygir güç ve yaklaşık 637 Nm tork sağlıyor. Aracın arka kısmındaki yatak bölümü sadece tasarımsal bir eklenti olmakla kalmıyor, tamamen işlevsel bir pikap kasası olarak kullanılabiliyor. Bu detay, geçmişteki sadece görsel amaçlı üretilen Wrangler tabanlı konseptlerden ayrılmasını sağlıyor. Kasa tasarımı aynı zamanda orijinal Scrambler pikap modelinin köklü geçmişine de şık bir gönderme yapıyor.

WRANGLER İÇİN BİR İLK: BAĞIMSIZ ÖN SÜSPANSİYON

Wrangler modelleri geleneksel olarak kaya tırmanışlarında yüksek esneklik sağlayan sabit ön aks kullanmasıyla biliniyor ve bu durum sadık Jeep kullanıcıları için neredeyse vazgeçilmez bir özellik olarak öne çıkıyor. Ancak Scrambler SRT konsepti, ön tarafta bu geleneksel düzeni tamamen terk ediyor. Ünlü arazi yarışçısı Casey Currie ile birlikte geliştirilen yeni bağımsız ön süspansiyon sistemi, önde 14 inç, arkada ise 15 inçlik bir süspansiyon hareketi sunuyor. Jeep mühendisleri bu değişiklikle, Wrangler sürücülerinin alışık olduğu yavaş kaya tırmanışlarından ziyade, yüksek hızlı çöl yarışlarındaki stabiliteyi, daha hassas direksiyon tepkilerini ve tekerlek kontrolünü artırmayı amaçlıyor.

ÇÖL YARIŞLARINDAN İLHAM ALAN TASARIM DETAYLARI

Bağımsız ön süspansiyon, tekerlekleri sabit bir aksla birbirine bağlamak yerine her bir tekerleği kendi başına kontrol ediyor. Bu sistem, engebeli arazilerde saatte 130 kilometre gibi yüksek hızlarda ilerlerken büyük bir avantaj sağlasa da sabit aksların sunduğu o aşırı esneklikten bir miktar ödün verilmesini gerektiriyor. Arka aks ise tasarım felsefesini doğrudan "Trophy Truck" yarış araçlarından alıyor ve sadece kayaların üzerinden geçmek yerine peş peşe gelen yüksek hızlı darbelere dayanacak şekilde tasarlanmış. 37 inçlik devasa lastiklerle desteklenen bu yapı, Wrangler amblemi taşıyan bir araçta ilk kez kaya tırmanışından çok hıza odaklanan bir şasi tasarımı olarak fark yaratıyor.

İÇ MEKÂN DÜZENİ VE ÜRETİM İHTİMALİ

Aracın iç mekânında, yolcuların ileriye veya doğrudan pikap kasasına doğru bakabilmesine olanak tanıyan, yönü değiştirilebilir katlanır koltuklar bulunuyor. Bu

yerleşim düzeni, aracın tam olarak çöl yarışlarındaki takip ekipleri ve gözlemciler için özel olarak tasarlandığını gösteriyor. Stellantis Kuzey Amerika yetkililerinden Tim Kuniskis, bu projeyi markanın kendi sınırlarını aşma ve yeni bir vizyon ortaya koyma çabası olarak nitelendiriyor.

Şimdilik bu özelliklerin gelecekteki bir seri üretim Scrambler modelinde yer alıp almayacağı bilinmiyor. Bağımsız ön süspansiyonun, V8 motorun veya her ikisinin birden olası bir lansmanda alıcılara sunulup sunulmayacağı belirsizliğini koruyor.