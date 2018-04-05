Almanya, İtalya, İngiltere, Japonya, İspanya, İran, Bulgaristan başta olmak üzere 40’ın üzerinde ülkeden çok sayıda konuğun yer alacağı zirvede, iki gün boyunca 800 katılımcı ve 60 üzeri konuşmacı ile gündemi belirleyecek.



Londra merkezli Worldwide Partnerships firması tarafından bu yıl beşinci kez düzenlenen ve düzenlendiği günden bu yana Türkiye'nin en etkili otomotiv konferanslarından biri olan Dünya Otomotiv Konferansı, dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen marka ve isimlerin katılımıyla sektörün nabzını tutacak. 4-5 Ekim tarihleri arasında Wyndham Grand Levent'te yapılacak konferans boyunca otomotiv sektöründeki global dönüşüme yoğunlaşılacak, yerli ve yabancı sektör liderleri global gelişmeleri ve yeni trendleri ele alınacak.



DEV DÜNYA MARKALARI KATILIYOR



Etkinliğin Platin Sponsorları Mercedes-Benz Türk ve Garanti Bankası yanı sıra; Aisin, Anadolu Isuzu, Autoliv, BASF, BMC, BNP Paribas, Borcelik, Borusan Lojistik, BP, Brisa Bridgestone, CMS, Continental, EY, Facebook, Farplas, Google, Hattat Holding, Hyundai, Karsan, Magna, MAN, Maxion Wheels, NIO, Otokar, Ricardo, Siemens, Temsa, Tofas Fiat, Volkswagen AG gibi dünya devi markalardan yöneticilerin katılımı ile gerçekleşecek konferansta, sektöre yön veren ana üretici ve tedârikçi firmalar, kamu kuruluşları ve STK’lar bir araya gelecek.



YERLİ OTOMOBİL, ENDÜSTRİ 4.0 VE DİJİTALLEŞME



800 katılımcı ile iki gün boyunca otomotiv sektörünün nabzını tutacak etkinlikte çok önemli konuşmacılar yer alacak. Üretimin Geleceği, Türkiye’nin Ulusal Otomobil Projesi, Dijitalleşme, Endüstri 4.0, Akıllı Tedarik Zinciri ve Lojistik, Elektrikli Araçlar, Mobilite ve Akıllı Şehirler gibi sektöre damgasını vuracak yeni gelişmeler ve iş modelleri tartışılacak.



Volkwagen AG Almanya’dan Sürücüsüz Ürünler Müdürü Alev Kirazlı, Hyundai Motor Europe’u temsilen Belçika’dan Yönetici Direktör Jan Burdinski, Mercedes-Benz Türk’ün Daimler Küresel IT Çözümler Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz, Tofaş Türkiye CIO’su Ömer Özgür Çetinoğlu, Bulgaristan Otomotiv Birliği CEO’su Lyubomir Stanislavov, İspanya’dan QEV Technologies CBO’su Monika Mikac gibi isimler sektöreki gelişmeler hakkında bilgiler verecek.