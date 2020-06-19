57 yaşındakiler emekliye, 6 bin kişiye de işten çıkarma

Corona virüsü salgını sebebiyle düşen otomobil talebi yanında artan üretim maliyetlerini getirdi. Sektörde yaşanan bu gelişmeler yüzünden birçok üretici gibi BMW de tasarruf planı yapmaya başladı. Marka, 34 bin çalışanını kısa dönem çalışma sistemi yöntemiyle çalıştırırken maliyet azaltma doğrultusunda 6 bin çalışanıyla da yollarını ayırmayı planlıyor.



Sektörde yaşanan gelişmeler ve üretim maliyetlerinin artması nedeniyle tasarruf tedbirleri kapsamında işçi sayısını azaltmaya gidecek olan BMW, korona salgını nedeniyle 34 bin çalışanını kısa dönem çalışma sistemi yöntemiyle çalıştırıyor. Ayrıca sözleşmeli olarak çalıştırdığı işçilerin de sözleşmelerini uzatmayacağını bildiren firma, 1963 doğumlu çalışanlara kısmi emeklilik teklif edileceğini açıkladı.



BMW’nin dünya çapında 126 bin çalışanı bulunuyor. BMW 2008 mali krizinden bu yana ilk kez işçi sayısını azaltmaya gidecek.

