663 bin liraya lüks otomobil

Geely Auto, Geely Galaxy Starshine 7 modelini Çin'de resmi olarak 98 bin 800 - 129 bin 800 yuan (14 bin 500 - 19 bin 100 dolar, yaklaşık 663 bin lira) arasında değişen sınırlı bir fiyat aralığıyla satışa sundu. Nihai lansman fiyatı, aracın Nisan ayında açıklanan 106 bin 800 yuan (15 bin 700 dolar) olan ön satış başlangıç ​​fiyatının altında kaldı. Ayrıca bazı versiyonlar Max dört tekerlekten çekişli donanım seviyesine yükseltildi.

Starshine 7'nin standart fiyat aralığı 108 bin 800–139 bin 800 yuan (16 bin –20 bin 600 dolar) olarak belirlendi. Sedan daha önce ön satışlarda tanıtılmıştı ve 0-100 km/s hızlanma süresinin 5,4 saniye olduğu ve e-AWD akıllı elektrikli dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olduğu iddia ediliyor.

Araç, 4958/1915/1505 mm ölçülerine, 2852 mm dingil mesafesine ve 541 litrelik bagaj kapasitesine sahip. Model, dikey olarak yerleştirilmiş "Galaxy Şelalesi" ön ızgarası, aydınlatmalı ön tampon, arka stop lambası ve 19 inç çok kollu jantlarıyla Geely Galaxy'nin "Dalgalı Estetik" tasarım dilini benimsiyor.

e-AWD VE THOR HİBRİT SİSTEMİ VAR

Starshine 7, Thor Hybrid 2.0 sistemini kullanıyor. 1,5 litrelik motor 82 kW güç üretirken, çift motorlu dört tekerlekten çekişli versiyon, toplamda 312 kW ve 526 Nm'lik bir sistem gücü sağlıyor. Geely, 0-100 km/s hızlanma süresinin 5,4 saniye olduğunu iddia ediyor.

Araç, 28,3 kWh'lik bir batarya paketi kullanıyor ve CLTC elektrikli menzili, dört tekerlekten çekişli versiyonlarda 220 km, tek motorlu arka tekerlekten çekişli versiyonda ise 230 km olarak belirlendi.