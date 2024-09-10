AB, Çin'de üretilen elektrikli otomobillere uygulayacağı ek vergi oranlarını düşürecek

Avrupa Birliği (AB), Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere uygulamayı planladığı ilave gümrük vergisi oranlarını azaltmaya hazırlanıyor.

AB, Çin'de üretilen elektrikli otomobillere uygulayacağı ek vergi oranlarını düşürecek
Avrupa'nın ilave vergileri Çinli otomotivcileri yavaşlattı

Avrupa'nın ilave vergileri Çinli otomotivcileri yavaşlattı

Haberi Görüntüle

Batı basınında yer alan habere göre, AB Komisyonu, 'de üretilen elektrikli otomobillere sağlanan sübvansiyonlar nedeniyle uygulamayı planladığı ek gümrük vergisi oranlarında bazı değişiklikler yapacak.

Bu kapsamda ilk başta yüzde 20,8 olarak belirlenen, daha sonra yüzde 9'a indirilen Tesla'nın 'de üretilen modellerine uygulanacak gümrük vergisi yüzde 7,8'e düşürülecek.

Geely için daha önce yüzde 19,3 olarak tespit edilen ek oranı yüzde 18,8'e inecek.

SAIC ve işbirliği yapmayan diğer şirketlere yönelik yüzde 36,3 belirlenen ilave gümrük vergisi yüzde 35,3 olacak.

BYD'ye uygulanması planlanan gümrük vergisi ise daha önce açıklanan yüzde 17 seviyesinde tutulacak.

AB Komisyonu, 5 Temmuz'da Çin'de üretilen elektrikli otomobillerin Birlik üyesi ülkelere ithalatında geçici ilave vergi uygulamaya başlanacağını açıklamıştı.

Karar öncesinde AB, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yüzde 10 vergi uyguluyordu. Açıklanan son vergi oranları yürürlükteki yüzde 10'un üzerine eklenecek.

Son yıllarda Avrupa ülkelerinde satılan elektrikli otomobillerde Çin üreticilerinin payı hızla yükseliyordu.

Çin'de üretilen düşük fiyatlı ve sübvanse edilmiş elektrikli otomobillerin satışları rakiplerini geride bırakıyordu.

Çin'de, BYD, SAIC ve Geely gibi markalar ile Tesla ve farklı Avrupa şirketlerin araçlarının üretimi yapılıyor.

Avrupa'daki, özellikle Fransa gibi bazı ülkelerdeki üreticiler, Çin yapımı modellerin iç pazarlarında hakimiyet kurmasından rahatsızlık duyuyordu.

Alman üreticiler ise Çin'le ilişkilerin gerilmesinden ve bu pazardaki kayıplardan çekiniyor ve vergiye karşı çıkıyordu.

Çin menşeli otomobil ithalatında gümrük muafiyeti

Çin menşeli otomobil ithalatında gümrük muafiyeti

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Kargo dolandırıcılarına dikkat! 100 bin lira dolandırıldı

OTOMOBİL HABERLERİ

Satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg

Satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg

BMW ve Toyota'dan hidrojen yakıt ortaklığı: İlk arabalar 2028'de yollarda

BMW ve Toyota'dan hidrojen yakıt ortaklığı: İlk arabalar 2028'de yollarda

Otomotivde 90 bin sınırı aşıldı | Elektrikli araçlarda yavaşlama

Otomotivde 90 bin sınırı aşıldı | Elektrikli araçlarda yavaşlama

AB'de yeni otomobil satışları yükseldi

AB'de yeni otomobil satışları yükseldi

Çin Kanada'ya vergi tepkisi: Küresel sanayi ve tedarik zincirlerini baltalayacak

Çin Kanada'ya vergi tepkisi: Küresel sanayi ve tedarik zincirlerini baltalayacak

Kanada'dan Çinli elektrikli araçlara vergi darbesi

Kanada'dan Çinli elektrikli araçlara vergi darbesi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...