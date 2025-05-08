ABD'de ikinci el otomobilde fırsatçılar fiyat artırdı

ABD'de ikinci el araç fiyatlarının önemli bir göstergesi olan Cox Automotive'in Manheim Kullanılmış Araç Değer Endeksi, geçen ay önemli bir artış göstererek Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.



İthal otomobillerin gümrük vergilerindeki artışlara ilişkin endişeler nedeniyle tüketicilerin fiyatlar daha da yükselmeden araç alımına yönelmesiyle endeks, Nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,9 artarak 208,2 seviyesine çıktı. Bu, Mart ayına göre %2,7'lik bir artışa işaret ediyor. Oysa endeksin tipik aylık değişimi genellikle yalnızca %0,2 civarında oluyor.

