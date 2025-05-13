ABD’de otomobil fiyatları yükseldi

ABD'de yeni araç fiyatları Nisan ayında artış göstererek ABD Başkanı Donald Trump'ın oto-tarife önlemlerinin etkilerinin otomobil piyasasına da yansıdığının bir işareti oldu.



Cox Automotive's Kelley Blue Book'a göre tüketicilerin ödediği ortalama fiyat, indirimler ve promosyonlardan sonra Mart ayına göre %2,5 artarak son yıllarda bu iki ayda görülen tipik %1,1'lik artışın iki katından fazla yükseldi.



Son on yılda, bu türden daha büyük tek artış, pandemiyle ilgili fabrika kapanışları sırasında fiyatların %2,7 arttığı Nisan 2020'de yaşandı.



Otomobil üreticileri, ABD'nin büyük ticaret ortakları Meksika ve Kanada da dahil olmak üzere birçok ülkeden araç ithalatına uyguladığı %25'lik gümrük vergisine uyum sağlamaya çalışıyor, ancak çok azı etiket fiyatlarını yükseltti. Hyundai, Ford ve Jeep üreticisi Stellantis gibi bazıları, alıcıları rahatlatmak ve satışların devam etmesini sağlamak için fırsatlar bile sundu.



Yine de, bayiler ve otomobil yöneticileri, alıcıların tarifeyle ilgili herhangi bir fiyat artışının önüne geçmek için acele etmeleri nedeniyle tüketici talebinin son birkaç ayda arttığını söyledi. Cox'a göre bu durum, yeni araç alacakların bayilerde ortalama olarak daha fazla para ödemesine yol açtı.



Cox yönetici analisti Erin Keating, otomobil üreticileri fiyatları sabit tutsalar bile, tüketicilerin gümrük tarifelerinin eninde sonunda fiyatları yükselteceği beklentisinin bazı modellerde enflasyona yol açmış olabileceğini söyledi.