ABD'de otomotiv işçilerinin grevi: Ford'un ardından Stellantis de anlaşmaya vardı

Sendikadan yapılan açıklamada, "Ayağa Kalk" olarak adlandırılan grevin 44'üncü gününde Stellantis ile geçici bir anlaşma sağlandığı bildirildi.



Bunun, sendikanın "Üç Büyükler" olarak adlandırılan otomobil üreticileriyle yeni sözleşmeye dair pazarlık sürecinde vardığı ikinci geçici anlaşma olduğu belirtilen açıklamada, Ford ile yapılan anlaşma gibi Stellantis ile yapılan anlaşmanın da sendikanın 2019'daki sözleşmede elde edilen kazanımların "dört katından daha değerli kazanımları" içerdiği aktarıldı.



Açıklamada, anlaşmayla Stellantis işçilerinin son 22 yılda aldığı taban ücret artışlarından daha fazlasının sağlanacağı belirtilerek, Nisan 2028'e kadar taban ücretin yüzde 25 oranında artırılmasının öngörüldüğü kaydedildi.



İŞÇİLERDEN GM'DEKİ GREVİ GENİŞLETME KARARI



Sendikanın açıklamasında, otomotiv işçilerinin adil bir anlaşma için mücadelelerinin sürdüğü ve grevin, General Motors'da (GM) devam ettiği ifade edildi.



Öte yandan ABD basınında yer alan haberlerde, sendikanın görüşmelerde henüz bir anlaşma sağlanamaması nedeniyle GM'ye karşı grevini, şirketin Tennessee'deki bir fabrikasını daha kapsayacak şekilde genişlettiği aktarıldı.



İLK DEFA 3 ŞİRKETİN İŞÇİLERİ BİRLİKTE GREVE GİTTİ



UAW'nin Ford, GM ve Stellantis ile yaklaşık 150 bin işçinin yeni sözleşmesine yönelik görüşmelerinden, mevcut sözleşmenin bitiş tarihi olan 14 Eylül itibarıyla anlaşma çıkmaması sonrasında yaklaşık 13 bin işçi Michigan, Missouri ve Ohio'daki 3 fabrikada greve gitme kararı almıştı.



Böylece büyük otomobil üreticilerini hedef alan otomotiv işçilerinin grevi, 15 Eylül'de başlamış ve sendikanın 88 yıllık tarihinde ilk defa 3 otomobil şirketinin işçileri birlikte greve gitmişti.



UAW, şirketlerle pazarlık sürecinde farklı fabrikalar ve parça dağıtım merkezini kapsayacak şekilde grevi genişletirken, ABD'de otomotiv sektöründe grevdeki toplam işçi sayısı 45 bini aşmıştı.



Öte yandan, Michigan merkezli ekonomik danışmanlık firması Anderson Economic Group (AEG) "Ayağa Kalk" grevine ilişkin son analizinde, grevin maliyetinin 5 haftada 9,3 milyar doları geçtiğini bildirmişti.



Sendika, 26 Ekim'de de Ford ile 4,5 yıllık geçici anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.