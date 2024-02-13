ABD'de sürücüsüz taksi isyanı: Kalabalık grup tarafından ateşe verildi

Geçtiğimiz yıl yaz aylarında alınan bir kararla ABD'nin San Francisco kentinden sürücüsüz taksiler ilk kez 24 saat hizmeye başladı.

Ancak bu taksilerin güvensiz olduğu ve şehir trafiğinde kaosa yol açacağını savunanlar var ve bu araçlara karşı eylem yapıyorlar.

Son olarak Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in sahibi olduğu sürücüsüz taksi şirketi Waymo'nun araçlardan biri saldırıya uğradı.

Hafta sonu kalabalık bir grup tarafından önü kesilen sürücüsüz robotaksinin camları kırılarak ateşe verildi.

Saldırının neden gerçekleştiği henüz bilinmiyor ama iddialara göre trafik tıkanıklığı neden olduğu belirtilen aracın üstüne çıkarak ön camını kıran biri olayların fitilini ateşledi.

Bunun ardından kalabalık grup aracın diğer camlarını da kırarak içeri attıkları havai fişekle yanmasına neden oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre araçta sürücü ya da yolcu bulunmuyordu ve bir yaralanma yaşanmadı.