ABD'de sürücüsüz taksi isyanı: Kalabalık grup tarafından ateşe verildi

Geçtiğimiz yıl yaz aylarında alınan bir kararla ABD'nin San Francisco kentinden sürücüsüz taksiler ilk kez 24 saat hizmeye başladı.
Ancak bu taksilerin güvensiz olduğu ve şehir trafiğinde kaosa yol açacağını savunanlar var ve bu araçlara karşı eylem yapıyorlar.
Son olarak Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in sahibi olduğu sürücüsüz taksi şirketi Waymo'nun araçlardan biri saldırıya uğradı.
Hafta sonu kalabalık bir grup tarafından önü kesilen sürücüsüz robotaksinin camları kırılarak ateşe verildi.
Saldırının neden gerçekleştiği henüz bilinmiyor ama iddialara göre trafik tıkanıklığı neden olduğu belirtilen aracın üstüne çıkarak ön camını kıran biri olayların fitilini ateşledi.
Bunun ardından kalabalık grup aracın diğer camlarını da kırarak içeri attıkları havai fişekle yanmasına neden oldu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre araçta sürücü ya da yolcu bulunmuyordu ve bir yaralanma yaşanmadı.
İLK MÜDAHALE DEĞİL
Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında bir grup tarafından yollardaki robotaksiler trafik konileri etkisiz hale getiriliyordu.
Taksilerin kaputuna konulan koniler sensörlerin düzgün çalışamamasını sağlıyor ve böylece taksiler hareket edemiyor.
YAYAYI ALTINDA SÜRÜKLEDİ
Sürücüsüz taksilerin karıştığı en ciddi olay ise geçtiğimiz yıl Ekim ayında yaşanmıştı. Sürücülü bir aracın çarptığı yaya sürücüsüz bir taksinin tekerleği altında kalmış ve metrelerce sürüklenmişti.
Kaza sonrası Kaliforniya'da işletme lisansı askıya alınan Cruise firmasının, CEO'su istifa etmiş ve ülke çapında faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.
AMBULANSIN GEÇİŞİNİ ENGELLEDİ İDDİASI
ABD'nin San Francisco şehrinde yaşanan başka bir olayda ise, iki sürücüsüz robot taksi, durumu kritik olan bir yaralıyı taşıyan ambulansın geçişini engelledi için yaralı hasta hayatını kaybetmişti.
İtfaiye Şefi Jeanine Nicholson ise bu tür olaylarda "saniyelerin önemli olduğunu" vurguladı ve sorunun müdahale ekiplerinin hastaya ulaşamamasından kaynaklandığını söyledi. Nicholson, "Henüz Cruise'un herhangi bir şeyin sorumluluğunu üstlendiğini görmedim." diye konuştu.
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