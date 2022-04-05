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ABD'de sürücüsüz TIR'lar yollarda

Küresel tedarik zincirindeki sıkıntıların çözümü yapay zekada olabilir mi? Onbinlerce TIR şöforü ihtiyacı olan ülkede, uzmanlar yüklerin robot TIR'lar sayesinde güvenli ve ucuza taşınabileceğini düşünüyor. Sürücüsüz TIR'lar ABD'de trafiğe çıkmaya başladı.

Haberler - NTV 05.04.2022 - 06:47

ABD'de sürücüsüz TIR'lar yollarda

ABD'nin Arizona eyaletinde sürücüsüz TIR'lar trafiğe çıkmaya başladı. Özel kameralar, uydu konumlandırma ve yapay zeka sayesinde tonlarca yük taşıyan TIR'lar trafikte güvenle ilerleyebiliyor.

Şimdilik sürücü ve mühendisler yapay zekaya nezaret ediyor. Ancak bilgisayar binlerce kilometrede tek bir hata yapmaması ile dikkat çekiyor. 

ABD'de en az 80 bin TIR şoförüne ihtiyaç olduğuna vurgu yapan uzmanlar, sürücü eksikliği, çevresel faktörler ve güvenlik sorunları sebebiyle sürücüsüz TIR'ların birçok sorunu aynı zamanda çözebileceğini belirtiyor. 

9 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Sürücüsüz TIR teknolojisi için yapılan yatırım şimdiden 9 milyar doları aşmış durumda. Nakliyat maliyetlerinin yarıya yakınının sürücü kaynaklı olduğu belirtiliyor. Ancak yapay zekanın, başta sadece en uzun ve monoton rotalarda çalıştırılması öngörülüyor. 

ABD'de halihazırda 2 milyon 300 binden fazla TIR işletiliyor. Küresel sürücüsüz TIR pazarının 2035 yılında 167 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

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