ABD'den sonra ilk: Uber Abu Dabi'de sürücüsüz taksi hizmetini başlattı

Uber, Çinli otonom araç üreticisi WeRide ile yaptığı işbirliği kapsamında Abu Dabi’de sürücüsüz robotaksi hizmetini resmen faaliyete geçirdi.

Geçtiğimiz yıl duyurulan ortaklığın somutlaşmasıyla birlikte Abu Dabi, Uber’in ABD dışındaki ilk tamamen sürücüsüz operasyonuna ev sahipliği yapan şehir oldu.

Yeni uygulama kapsamında, Uber platformunda UberX veya Uber Comfort seçeneği üzerinden yolculuk talep eden kullanıcılar, uygunluk durumuna göre bir WeRide robotaksisi ile eşleştirilebilecek. Araçlar tamamen otonom bir şekilde çalışıyor ve sürücü bulunmuyor.

Uber ve WeRide, hizmetin başlangıçta şehir merkezinde kullanılabileceğini, ancak yıl sonuna kadar Abu Dabi’nin diğer bölgelerine de yaygınlaştırılmasının planlandığını açıkladı.

Uber, Guangzhou merkezli WeRide’ın şu anda Orta Doğu genelinde 100’ün üzerinde robotaksi ile operasyon yürüttüğünü duyurarak bölgedeki otonom ulaşım kapasitesinin hızla büyüdüğüne dikkat çekti.