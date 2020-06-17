AB'de otomobil satışlarında toparlanma

AB'de otomobil satışları, normalleşme sürecinin başladığı mayıs ayında da düşmeye devam etti. Satışlarda bir önceki yıla göre yüzde 52,3 azalma var. Nisan ayında düşüş yüzde 76,3 olarak açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı 17.06.2020 - 12:04

AB'de otomobil satışlarında toparlanma

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Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerinin gevşemeye başladığı mayıs ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 52,3 azaldı. 

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), mayıs ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, mayıs ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 52,3 azalarak 581 bin 161'e geriledi.

İSPANYA'DA YÜZDE 70'İ AŞTI

AB ülkeleri arasında otomobil satışları mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre İspanya'da yüzde 72,7, Fransa'da yüzde 50,3, İtalya'da yüzde 49,6 ve Almanya'da yüzde 49,5 azaldı.

Öte yandan, AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Mayıs 2020'de önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41,5 azalarak 3 milyon 331 bin 715 seviyesine geriledi.

VOLKSWAGEN İLK SIRADA

AB üyesi 27 ülke arasında mayıs ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 168 bin 148, İtalya'da 99 bin 711, Fransa'da 96 bin 310, Belçika'da 34 bin 752 ve İspanya'da 34 bin 337 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

Üreticilere göre, mayıs ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 145 bin 195 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 91 bin 146 otomobil sattı. Renault Grubu ise 69 bin 230 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.

YERLİ OTOMOBİLİN TASARIM BELGESELİ YAYINLANDI

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