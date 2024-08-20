AB'den Tesla hamlesi: Gümrük vergisi oranı düşürülüyor

Avrupa Komisyonu, Çin'de üretilen Tesla araçlarına uygulanması planlanan gümrük vergisi oranını düşürürken, Çin'den ithal elektrikli araçlara yönelik temmuz ayında belirlediği diğer vergi oranlarında büyük çaplı bir değişiklik yapmadı.



Avrupa Birliği (AB), Çin'den ithal elektrikli araçlara 5 Temmuz'dan itibaren yüzde 37,6'ya kadar gümrük vergisi uygulayacağını 4 Temmuz'da açıklamış ancak müzakerelere dört aylık süre tanımıştı.



Komisyon Çin'in misilleme tehditlerine neden olan sübvansiyon karşıtı soruşturmasının taslak sonuçlarını bugün yayımladı.



Buna göre ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'ya temmuz ayında yüzde 20,8 gümrük vergisi getirilmesini önerildikten sonra bugün bu oranı yüzde 9'a düşürdü.



Komisyona göre Tesla, şirketin aldığı spesifik sübvansiyonlara dayalı olarak vergi oranının yeniden hesaplanmasını talep etmişti.



Çin elektrikli araç üretiminin kapsamlı sübvansiyonlardan yararlandığını düşünen Avrupa Komisyonu, Çin'den ithal elektrikli araçlara yüzde 36,3'e varan nihai vergiler uygulanmasını önerdi.



Bu oran, komisyonun AB'nin sübvansiyon karşıtı soruşturmasında iş birliği yapmayan şirketler için temmuz ayında belirlediği yüzde 37,6'lık azami vergiden biraz düşük.



Tesla, AB'nin soruşturmasında iş birliği yapan şirketler arasında yer alıyor.