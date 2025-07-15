Aito M8 satışa çıkıyor... 705 kilometre menzili var

Huawei destekli Aito, Ağustos ayında M8 SUV (sportif arazi aracı) modelinin bataryalı elektrikli araç (BEV) varyantlarını piyasaya sürerek, saf elektrikli SUV pazarındaki rekabeti yoğunlaştıracak.



Huawei ve Seres Group tarafından ortak geliştirilen otomotiv markası Aito, bugün yaptığı açıklamada, Li Auto'nun 29 Temmuz'da Li i8'i, Nio'nun alt markası Onvo'nun ise bu ayın sonunda L90'ı piyasaya sürmesinin ardından gelecek planı duyurdu.



Aito, 16 Nisan'da orta ve büyük boy SUV sınıfındaki M8'i tanıttı. Markanın dördüncü modeli olan araç, başlangıçta yalnızca 359 bin 800 RMB (50 bin 150 dolar) başlangıç fiyatıyla uzun menzilli elektrikli araç (EREV) varyantlarını sunuyordu.



Aito M8'in BEV versiyonları, EREV versiyonlarına benzer şekilde hem beş hem de altı koltuklu konfigürasyonlar sunacak. Boyutları 5190 mm uzunluk, 1999 mm genişlik ve 1795 mm yükseklik olup, EREV versiyonlarıyla aynı olan 3105 mm dingil mesafesine sahip olacak.



705 KİLOMETRE MENZİLİ OLACAK



Aito bugün yaptığı açıklamada, bu BEV varyantlarının Huawei'nin Giant Whale 800 volt yüksek voltajlı platformu üzerine inşa edileceğini, CATL'den 100 kWh'lik bir pil takımına sahip olacağını ve 705 kilometreye kadar CLTC menziline sahip olacağını duyurdu.



RADARLARLA DONATILACAK



Aito M8 BEV'de ayrıca Huawei'nin 192 kanallı ana LiDAR'ı, bir adet arkaya bakan yüksek hassasiyetli katı hal LiDAR'ı ve aktif güvenlik, akıllı sürüş yardımı ve akıllı park yardımını destekleyen beş adet 4D milimetre dalga radarı bulunuyor.



Aito, bu BEV varyantlarının, Onvo L90'ın ana satış noktalarından biri olan ekstra büyük bir bagajla donatılacağını söyledi.



Aito M8 EREV, nisan ayındaki lansmanından bu yana olumlu tepkiler aldı.



Huawei'nin HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance) birimi, 21 Mayıs'ta Aito M8 için toplam kesin siparişlerin lansmanından 34 gün sonra 80 bin üniteyi aştığını duyurdu.



Huawei'nin İcra Direktörü ve Tüketici İş Grubu Başkanı Richard Yu, bugün Weibo'da yaptığı açıklamada, Aito M8'in Haziran ayında 20 binden fazla adet teslim edildiğini ve bunun onu 400 bin yuan sınıfı segmentte satış şampiyonu yaptığını söyledi.



ULTRA UZUN MENZİLLİ OLACAK



Yu, Aito M8'in ultra uzun menzilli tamamen elektrikli versiyonlarının Ağustos ayında piyasaya sürüleceğini, bagaj hacmi, daha iyi sessizlik ve daha düşük sahip olma maliyetleri sunarak aile kullanıcılarına ek bir seçenek sağlayacağını söyledi.



Aito M8 EREV, 52 kWh ve 36 kWh olmak üzere iki farklı batarya kapasitesi ve 235 km, 240 km ve 161 km olmak üzere üç farklı batarya menzili sunuyor. Tam dolu yakıt ve tam şarjla model, toplamda bin 526 kilometreye kadar menzile ulaşıyor.



ÖN SATIŞLAR BAŞLIYOR



Li Auto, Aito M8 BEV'in lansmanından önce ilk elektrikli SUV'u Li i8'i 29 Temmuz'da piyasaya sürecek ve ön satışlar 17 Temmuz'da başlayacak.



Onvo, L90'ı bu ayın sonunda resmi olarak piyasaya sürecek. Tamamen elektrikli büyük SUV, 10 Temmuz'da ön satışlara başladı ve 85 kWh pil paketiyle birlikte 279 bin 900 RMB'lik bir başlangıç fiyatına sahip.