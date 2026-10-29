Alfa Romeo büyük ekran isteyenlere kapıyı gösterdi

Otomobil dünyasında son yıllarda giderek artan devasa bilgi-eğlence ekranı trendine karşı Alfa Romeo cephesinden oldukça net bir itiraz geldi. Markanın tasarım şefi Alejandro Mesonero-Romano, sürücüleri yoldan uzaklaştıran ve dikkati dağıtan büyük ekranların gelecekte Alfa Romeo modellerinde yer almayacağını belirtti. Hatta dev ekran tutkunlarına başka markalara yönelmeleri tavsiyesinde bulundu.

EKRAN BOYUTU REKABETİ KONTROLDEN ÇIKTI

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılan ve tasarımıyla büyük beğeni toplayan Cuorerosso konsepti, Alfa Romeo'nun gelecekteki kabin felsefesini de gözler önüne seriyor. Fuar sırasında açıklamalarda bulunan Mesonero-Romano, otomotiv endüstrisindeki teknoloji yarışının artık mantık sınırlarını aştığını düşünüyor. Günümüzün en gelişmiş teknolojilerinin bile birkaç yıl içinde eskiyeceğini belirten deneyimli tasarımcı, araç içindeki devasa dokunmatik ekranların sürdürülebilir bir çözüm olmadığını ifade ediyor.

Tasarımcıya göre, markalar arasındaki santimetre yarışında ekranlar o kadar büyüdü ki artık ön konsolun tasarımını tamamen bu devasa paneller belirliyor. Alanı kaplayan dev cam yüzeylerin estetik açıdan da araca bir değer katmadığı vurgulanıyor.

DİKKAT DAĞINIKLIĞINA KARŞI MİNİMALİST YAKLAŞIM

Mesonero-Romano, dokunmatik bilgi-eğlence sistemlerinin sürücülerde ciddi bir dikkat dağınıklığı yarattığına da dikkat çekiyor. Araç park hâlindeyken bu ekranlardan video izlemek keyifli olsa da yola çıkıldığında bu panellerin faydadan çok sorun yarattığı belirtiliyor. Bu nedenle Cuorerosso konseptinin iç mekânı, teknoloji karmaşasından uzak ve tamamen sadeliği arayan bir anlayışla tasarlandı.

Bu sadeliğin en büyük örneği ise İtalyanca teleskop anlamına gelen "cannocchiale" isimli gösterge paneli. Klasik Alfa Romeo modellerini andıran iki yuvarlak ekrandan oluşan bu sistem, istenildiğinde tamamen minimalist bir moda geçerek arka plandaki gereksiz detayları gizliyor ve sürücüye sadece yolda ihtiyaç duyacağı en hayati bilgileri sunuyor.

"BÜYÜK EKRAN İSTEYEN BAŞKA MARKA ALSIN"

Cuorerosso şimdilik sadece bir konsept olsa da bu minimalist iç mekân anlayışının yakında yollara çıkacak yeni nesil Alfa Romeo modellerine de taşınması bekleniyor. Tasarım şefi, bu sadeleşme felsefesinden geri adım atmaya niyetli görünmüyor.

Otomobil alıcılarının büyük bir kısmının araçlarında geniş ekranlar görmek istediğinin farkında olduğunu söyleyen Mesonero-Romano, bu tarz müşterilere açık bir mesaj veriyor. Büyük ekran takıntısı olanların Alfa Romeo yerine başka alternatifleri değerlendirmesi gerektiğini belirten yönetici, kendileriyle aynı sürüş tutkusunu paylaşan ve bu sade, sürücü odaklı deneyimden mutlu olacak geniş bir kitle bulunduğuna inanıyor.