Alman otomotiv devinde kriz: BMW'da kar kaybı devam ediyor

Temmuz ve eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte BMW 'nin vergi öncesi kazancı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 azalarak 2,1 milyar euroya geriledi. Net kâr ise yaklaşık yüzde 15 oranında azalarak 1,45 milyar euro seviyesinde kaldı. Şirketin toplam satış gelirleri yüzde 6'ya yakın bir kayıpla 30,45 milyar euro olarak hesaplandı. Çekirdek otomotiv operasyonlarındaki faaliyet kâr marjı da yüzde 5,2'den yüzde 3,4'e indi.

Şirket bilançosundaki bu olumsuz tablonun temelinde yatan en büyük etken, Çin pazarında yaşanan zorluklar oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki satışlar geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterse de bu büyüme Asya'daki kayıpları telafi edemedi. Çin'deki araç teslimatlarının yüzde 24,8 oranında sert bir düşüş yaşaması, markanın küresel teslimatlarını da yüzde 6,3 oranında aşağı çekti.

BİNLERCE ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILACAK

Mali tablolardaki bu gerileme, BMW yönetimini acil önlemler almaya yöneltti. Şirketin üst düzey yöneticilerinden Milan Nedeljkovic, sektördeki güncel gelişmelerin kararlı ve hızlı adımlar atmayı gerektirdiğini belirterek, yapısal önlemleri hızlandıracaklarını ifade etti. Bu yeniden yapılanma süreci kapsamında şirket, Almanya'daki operasyonlarında 8 bin çalışanı işten çıkarmayı planlıyor. Bu rakam, şirketin toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 5'ine denk geliyor.

İşten çıkarmaları da içeren bu yeniden yapılanma sürecinin, yılın son çeyreğinde yüksek maliyetler yaratması bekleniyor. Beş aydan kısa bir süre içinde kâr beklentisini ikinci kez aşağı yönlü revize eden Alman üretici, beş yıl önce çift haneli olan faaliyet kâr marjının bu yıl yüzde -0,5 ile yüzde 0,5 arasında olmasını öngörüyor.

ALMAN OTOMOTİV SEKTÖRÜ GENELİNDE KRİZ BÜYÜYOR

BMW'nin karşılaştığı bu sorunlar, Alman otomotiv endüstrisinin genelinde görülen çok daha büyük bir problemin parçasını oluşturuyor. Çinli üreticilerin pazar paylarını artırması ve düşen küresel talep, köklü markaları ciddi şekilde zorluyor.

Otomobil üreticilerinin yanı sıra parça tedarik zincirinde de durum oldukça kritik. Alman otomotiv parça üreticisi Schaeffler, 2028 yılına kadar Avrupa'daki beş tesisini kapatarak yaklaşık 3 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Bu kesintilerin büyük bir kısmı doğrudan Almanya'daki tesisleri kapsıyor. Dünyanın en büyük tedarikçilerinden Bosch ise geçen yıl otomotiv bölümü ağırlıklı olmak üzere 13 bin kişilik bir işten çıkarma planı açıklamıştı.