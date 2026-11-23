Almanya 'nın önde gelen teknik denetim kuruluşu TÜV, Temmuz 2025 ile Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen 9,7 milyon zorunlu araç muayenesinin sonuçlarını yayımladı. Yaklaşık üç yaşını dolduran ve ilk periyodik muayenesine giren otomobillerin değerlendirildiği listede elektrikli modeller iki uçta birden yer aldı. Altı farklı araç sınıfının üçünde birinciliği elektrikli otomobiller göğüslerken, genel sıralamanın en altındaki üç basamak da yine elektrikli modellere kaldı. 109 modelin incelendiği üç yaş kategorisinde Tesla Model Y, yüzde 18,5'lik ağır kusur oranıyla üst üste ikinci kez son sırada yer aldı.

SÜSPANSİYON VE FREN DİSKİ KUSURLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Rapora göre ilk muayenesine giren her beş Tesla Model Y'den yaklaşık biri ağır kusur nedeniyle testten geçemedi. Bir önceki yıl yüzde 17,3 olarak ölçülen ağır kusur oranının yüzde 18,5'e yükselmesi, Model Y'yi üç yaş grubundaki otomobillerin yüzde 6,4'lük genel ortalamasının neredeyse üç katına taşıdı. Bu sonuç, 2015 yılından bu yana yayımlanan TÜV raporlarında üç yaş kategorisinde kaydedilen en olumsuz tablo olarak kayıtlara geçti.

Denetçilerin tespitlerine göre Model Y'deki en yaygın sorun noktası alt takım bileşenleri oldu. Aracın süspansiyon bağlantılarındaki aşınma oranı, aynı yaş grubundaki benzer otomobillerin tam 24 katı seviyesinde ölçüldü. Ayrıca incelenen Model Y'lerin yüzde 3,4'ünde kusurlu fren disklerine rastlanırken, üç yaş grubunda bu alandaki ortalamanın yüzde 1 düzeyinde kaldığı görüldü. Ön aydınlatma sistemleri de ortalamanın üzerinde kusur kaydı alan bileşenler arasına girdi.

YÜKSEK KİLOMETRE FAKTÖRÜ VE DİĞER ELEKTRİKLİ MODELLER

Veriler incelenirken araçların ilk muayene anına kadar katettiği mesafe de tabloyu etkileyen önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Muayeneye giren Tesla Model Y'lerin ortalama 58.000 kilometre yol yaptığı görülürken, üç yaş grubundaki tüm otomobillerin ortalaması 47.000 kilometrede kaldı. Buna karşılık yalnızca yüzde 3'lük ağır kusur oranıyla Mazda CX-60 ve Mercedes-Benz GLA'nın ardından genel sıralamada üçüncülüğe yerleşen elektrikli Mazda MX-30, muayene gününe kadar ortalama 26.000 kilometre kullanılmıştı. Dolayısıyla Model Y örnekleri, aynı zaman diliminde MX-30'un iki katından fazla mesafe katetmiş durumdaydı.

Listenin alt sıralarında yer alan diğer modeller de çarpıcı veriler sundu. Rapora giren ilk Çinli otomobil olan MG4, ortalama 37.000 kilometreye sahip olmasına rağmen yüzde 16'lık ağır kusur oranıyla 109 model arasında sondan ikinci sıraya yerleşti. Denetçiler, incelenen MG4'lerin yüzde 10,3'ünde fren diski kusuru tespit etti; bu oran yaş grubu ortalamasının yaklaşık 10 katına karşılık geliyor. Modelde süspansiyon kusurlarına da sıkça rastlandı. Sondan üçüncü basamakta ise ortalama 55.000 kilometredeki araçlarla yüzde 12,5 ağır kusur oranına ulaşan Tesla Model 3 yer aldı.

SAHİPLİK ANKETLERİYLE TEKNİK DENETİM ARASINDAKİ FARK

Tesla Model Y'nin Almanya'daki teknik muayene sonuçları, modelin kullanıcı anketlerindeki güvenilirlik algısıyla tezat oluşturuyor. ABD merkezli Consumer Reports'un araç sahiplerinin bildirimlerine dayanan araştırmasında Model Y, en güvenilir yeni elektrikli otomobil olarak öne çıkmıştı. Ancak periyodik teknik muayeneler, sürücülerin günlük kullanımda fark edemediği süspansiyon boşlukları gibi mekanik aşınmaları doğrudan ortaya çıkarıyor. Nitekim Consumer Reports'un 5 ila 10 yaş arasındaki araçları kapsayan ayrı bir araştırmasında da Tesla marka bazında son sırada yer almıştı.

Diğer yandan TÜV raporundaki bu bulgular, "Juniper" kod adlı makyaj operasyonundan önce üretilen Model Y versiyonlarını kapsıyor. Makyajlı yeni Model Y'de daha yumuşak bir süspansiyon kurgusuna ve frekans seçici yeni amortisörlere geçiş yapan Tesla'nın, bu güncellemeyle uzun kilometreli dayanıklılık tarafında nasıl bir sonuç alacağı önümüzdeki yıllarda netleşecek.