Apple’ın eski tasarımcısı Jony Ive, Ferrari ile anlaştı

İtalyan lüks otomobil şirketi Ferrari, 2025 yılında geliştirmeyi planladığı elektrikli otomobil için yeni bir işbirliği yaptığını açıkladı.

Ferrari ve çatı şirketi Exor tarafından yapılan açıklamada, 2019 yılında Apple’dan ayrılarak Loveform ismiyle kendi tasarım şirketini kuran Jony Ive ile anlaşıldığı bildirildi.

ANLAŞMA UZUN SÜRELİ

Anlaşmanın, “uzun süreli” olduğuna dikkat çeken Exor, şirketlerin birlikte neler yapacağını belirtmezken, "Bu yeni ortaklığın ilk ifadesi, Ferrari'nin efsanevi performansı ve mükemmelliğini LoveFrom'un rakipsiz deneyimi ve dünyayı değiştiren olağanüstü ürünleri tanımlayan yaratıcılığını bir araya getirecek" açıklamasında bulundu.

Financial Times ise, ortaklığın Ferrari'nin 2025'te piyasaya sürmeyi planladığı ilk elektrikli otomobil için gerçekleştiğini yazdı.

27 YIL BOYUNCA APPLE'DA ÇALIŞMIŞTI

27 yıl boyunca Apple'da görev yaparak şirketin bir dünya markası haline gelmesine büyük katkı sağlayan ve Apple'ın iPhone, iMac ve iPod gibi birçok ürününün tasarımında önemli bir rol oynayan baş tasarımcı Jony Ive, 2019 yılında şirketten ayrılmıştı.

Apple’dan ayrılarak Marc Newson ile beraber kurdukları Loveform tasarım şirketi ile Londra ve San Francisco'daki ofislerinde tasarımcılar, mimarlar, müzisyenler, film yapımcıları, yazarlar, mühendisler ve sanatçılardan oluşan yaratıcı bir ekiple çalışmalar gerçekleştirirken beş figürlü bir ceket ve el çantası geliştirmişti.

Financial Times, bu anlaşmanın yanı sıra Apple ile Ferrari arasındaki bağın altını çizip, teknoloji devinin Hizmetlerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Eddy Cue'nun Ferrari'nin yönetim kurulunda yer aldığını aktardı.